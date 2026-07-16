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TONE OTPADA NA OBALI

VIDEO More vratilo gradu tone smeća: Slavna plaža pretvorena u golemo odlagalište

Foto: Reuters/Pixsell
1/6
VL
Autor
Eva Berišić
16.07.2026.
u 19:17

Istodobno, onečišćene otpadne vode dodatno ugrožavaju osjetljiva morska i obalna staništa, čije se stanje iz godine u godinu pogoršava.

Plaža Juhu, jedna od najpoznatijih i najposjećenijih mumbajskih obala, nakon snažne plime pretvorila se u golemo odlagalište otpada. More je na obalu izbacilo velike količine plastike, kućnog smeća i kanalizacijskog mulja, ostavljajući prizore koji su izazvali zabrinutost među stanovnicima i ekološkim udrugama.

Zbog golemih nanosa otpada nadležne su službe privremeno zatvorile plažu za posjetitelje, dok su policija i spasilačke ekipe nadzirale područje. Umjesto uobičajenog pješčanog krajolika, obala je bila prekrivena plastičnim bocama, ambalažom, komadima stiropora, odbačenom obućom i odjećom te ostacima kokosovih oraha. Dodatni problem predstavljali su neugodni mirisi koji su se širili područjem zbog velikih količina kanalizacijskog mulja i onečišćene vode pomiješane s otpadom, izvijestio je Free Press Journal.

Stručnjaci upozoravaju da ovakav prizor nije posljedica prirodnih pojava, već dugogodišnjih problema u gospodarenju otpadom i nedostatka učinkovitog sustava zbrinjavanja otpada u indijskoj financijskoj prijestolnici. Velik dio smeća u more dospijeva putem odvodnih kanala, rijeka i potoka koji prolaze kroz gusto naseljena gradska područja. Posebno kritično razdoblje nastupa tijekom sezone monsuna, kada obilne kiše ispiru velike količine otpada prema moru. Nakon toga morske struje i plimni valovi dio tog otpada ponovno izbacuju na obalu, pa more praktički vraća gradu ono što je u njega prethodno odbačeno.

Juhu je među najvažnijim turističkim lokacijama u Mumbaiju, ali ima i važnu ulogu u očuvanju obalnog ekosustava. Kontinuirano nakupljanje plastike, otpada i onečišćenih voda ne narušava samo izgled plaže, nego predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi te brojnim biljnim i životinjskim vrstama koje nastanjuju obalno područje.

Ekolozi ističu da morske ptice i druge životinje često gutaju plastične predmete zamjenjujući ih za hranu, što nerijetko završava njihovim ugibanjem. Istodobno, onečišćene otpadne vode dodatno ugrožavaju osjetljiva morska i obalna staništa, čije se stanje iz godine u godinu pogoršava. Stručnjaci upozoravaju kako će se slični slučajevi ponavljati sve dok se ne unaprijedi komunalna infrastruktura, učinkovitije ne upravlja otpadom te ne očiste riječni tokovi koji predstavljaju glavni put kojim otpad završava u Arapskom moru.

Ključne riječi
otpad more onečišćenje Mumbai plaža

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