Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRUGI DIO FELJTONA

Voda na Marsu skrivena je kao led ispod površine – treba je pronaći, iskopati, očistiti, spremiti i reciklirati

storyeditor/2026-07-07/NASA_Mars_Rover.jpg
NASA
VL
Autor
Ivan Petričević
08.07.2026.
u 07:23

Špilje i lava-tuneli na Mjesecu i Marsu razmatraju se kao moguća skloništa jer mogu pružiti zaštitu od zračenja iz svemira

Jedan od najvažnijih tehnoloških pokusa dosad provedenihna Marsu bio je MOXIE, maleni uređaj ugrađen u rover Perseverance. Njegov zadatak nije bio opskrbiti buduću postaju kisikom niti proizvesti gorivo za povratnu raketu. Umjesto toga, MOXIE je služio kao dokaz koncepta. Cilj mu je bio provjeriti može li se iz Marsove tanke atmosfere, bogate ugljikovim dioksidom, izdvojiti kisik na samom planetu. Pokazalo se da može. Od slijetanja Perseverancea 2021. do završetka pokusa MOXIE je proizveo ukupno 122 grama kisika. U najuspješnijem dijelu pokusa proizvodio je 12 grama kisika na sat, uz čistoću od najmanje 98 posto. To je premalo za ljudsku postaju, ali dovoljno važno za buduće misije. Ako se kisik može proizvoditi na Marsu, dio najvažnijih resursa ne bi se morao u cijelosti dopremati sa Zemlje.

Ključne riječi
znanost Mjesec postaje kisik Mars

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!