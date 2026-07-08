Voda na Marsu skrivena je kao led ispod površine – treba je pronaći, iskopati, očistiti, spremiti i reciklirati

Jedan od najvažnijih tehnoloških pokusa dosad provedenihna Marsu bio je MOXIE, maleni uređaj ugrađen u rover Perseverance. Njegov zadatak nije bio opskrbiti buduću postaju kisikom niti proizvesti gorivo za povratnu raketu. Umjesto toga, MOXIE je služio kao dokaz koncepta. Cilj mu je bio provjeriti može li se iz Marsove tanke atmosfere, bogate ugljikovim dioksidom, izdvojiti kisik na samom planetu. Pokazalo se da može. Od slijetanja Perseverancea 2021. do završetka pokusa MOXIE je proizveo ukupno 122 grama kisika. U najuspješnijem dijelu pokusa proizvodio je 12 grama kisika na sat, uz čistoću od najmanje 98 posto. To je premalo za ljudsku postaju, ali dovoljno važno za buduće misije. Ako se kisik može proizvoditi na Marsu, dio najvažnijih resursa ne bi se morao u cijelosti dopremati sa Zemlje.