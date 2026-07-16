FOTO Apokaliptični prizori iz Kanade: Građane guši otrovni dim, nebo je poprimilo sablasne boje

Prema podacima Kanadskog međuagencijskog centra za šumske požare, u Kanadi trenutačno gori 858 požara, od kojih je gotovo 200 u Ontariju. U toj su pokrajini evakuirali stanovnike šest zajednica, a prijavljena je i šteta na kućama i objektima.
Stručnjaci navode da su dugotrajne visoke temperature i manjak oborina pridonijeli širenju požara. Dim se zbog vjetrova proširio prema jugu i istoku, a tvrtka IQAir uvrstila je Detroit, Toronto i Minneapolis među gradove s najlošijom kvalitetom zraka u svijetu.
Prognoze pokazuju da bi dim mogao nastaviti utjecati na dijelove SAD-a tijekom tjedna, a postoji zabrinutost da bi se zagađenje moglo zadržati i do nedjelje, kada se na stadionu MetLife u New Jerseyju igra finale Svjetskog nogometnog prvenstva.