FOTO Apokaliptični prizori iz Kanade: Građane guši otrovni dim, nebo je poprimilo sablasne boje

Veliki šumski požari koji haraju Kanadom i dijelovima SAD-a uzrokovali su snažno zagađenje zraka u gradovima na sjeveroistoku Sjeverne Amerike.
Veliki šumski požari koji haraju Kanadom i dijelovima SAD-a uzrokovali su snažno zagađenje zraka u gradovima na sjeveroistoku Sjeverne Amerike.
Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Dim iz požara u Ontariju i Minnesoti proširio se prema Torontu, New Yorku i Bostonu, a stanovnicima je preporučeno izbjegavanje napornih aktivnosti na otvorenom.
Dim iz požara u Ontariju i Minnesoti proširio se prema Torontu, New Yorku i Bostonu, a stanovnicima je preporučeno izbjegavanje napornih aktivnosti na otvorenom.
Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Prema podacima Kanadskog međuagencijskog centra za šumske požare, u Kanadi trenutačno gori 858 požara, od kojih je gotovo 200 u Ontariju. U toj su pokrajini evakuirali stanovnike šest zajednica, a prijavljena je i šteta na kućama i objektima.
Prema podacima Kanadskog međuagencijskog centra za šumske požare, u Kanadi trenutačno gori 858 požara, od kojih je gotovo 200 u Ontariju. U toj su pokrajini evakuirali stanovnike šest zajednica, a prijavljena je i šteta na kućama i objektima.
Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Stručnjaci navode da su dugotrajne visoke temperature i manjak oborina pridonijeli širenju požara. Dim se zbog vjetrova proširio prema jugu i istoku, a tvrtka IQAir uvrstila je Detroit, Toronto i Minneapolis među gradove s najlošijom kvalitetom zraka u svijetu.
Stručnjaci navode da su dugotrajne visoke temperature i manjak oborina pridonijeli širenju požara. Dim se zbog vjetrova proširio prema jugu i istoku, a tvrtka IQAir uvrstila je Detroit, Toronto i Minneapolis među gradove s najlošijom kvalitetom zraka u svijetu.
Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Dim od požara sadrži sitne čestice poput PM2.5 koje mogu prodrijeti duboko u pluća i izazvati zdravstvene probleme, osobito kod djece, starijih osoba i ljudi s kroničnim bolestima.
Dim od požara sadrži sitne čestice poput PM2.5 koje mogu prodrijeti duboko u pluća i izazvati zdravstvene probleme, osobito kod djece, starijih osoba i ljudi s kroničnim bolestima.
Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Građanima se savjetuje boravak u zatvorenim prostorima, zatvaranje prozora i korištenje zaštitnih maski u slučaju loše kvalitete zraka.
Građanima se savjetuje boravak u zatvorenim prostorima, zatvaranje prozora i korištenje zaštitnih maski u slučaju loše kvalitete zraka.
Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Prognoze pokazuju da bi dim mogao nastaviti utjecati na dijelove SAD-a tijekom tjedna, a postoji zabrinutost da bi se zagađenje moglo zadržati i do nedjelje, kada se na stadionu MetLife u New Jerseyju igra finale Svjetskog nogometnog prvenstva.
Prognoze pokazuju da bi dim mogao nastaviti utjecati na dijelove SAD-a tijekom tjedna, a postoji zabrinutost da bi se zagađenje moglo zadržati i do nedjelje, kada se na stadionu MetLife u New Jerseyju igra finale Svjetskog nogometnog prvenstva.
Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Dugoročne prognoze upozoravaju da će rizik od požara u dijelovima Kanade ostati povećan tijekom srpnja i kolovoza.
Dugoročne prognoze upozoravaju da će rizik od požara u dijelovima Kanade ostati povećan tijekom srpnja i kolovoza.
Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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Foto: Carlos Osorio/REUTERS
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