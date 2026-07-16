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PANIKA U ZRAČNOJ LUCI

Četvero zaposlenika u Njemačkoj oboljelo od malarije: Smrtonosni komarac doputovao u prtljazi

FILE PHOTO: Inauguration ceremony of Terminal 3 at Frankfurt Airport
Foto: JANA RODENBUSCH/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
16.07.2026.
u 19:26

Prema internoj obavijesti tvrtke, dosad nije zabilježeno prenošenje bolesti s čovjeka na čovjeka. Takvi su slučajevi kod malarije rijetki jer se bolest uglavnom prenosi ubodom zaraženih komaraca, dok se prijenos putem krvi ili nesterilnih igala događa iznimno rijetko.

Četvero zaposlenika Zračne luke Frankfurt zaraženo je malarijom, a prema riječima glasnogovornika zračne luke, najvjerojatnije ih je zarazio komarac koji je doputovao u jednom od zrakoplova.

Oboljeli radnici radili su, među ostalim, u službi za rukovanje prtljagom, a pretpostavlja se da su se zarazili početkom tjedna. Nije poznato jesu li završili u bolnici. Iz zračne luke navode kako se ni uz sigurnosne mjere ne može u potpunosti isključiti mogućnost da se komarac sakrije u teretu zrakoplova, izađe nakon dolaska i prenese tropsku bolest.

Prema internoj obavijesti tvrtke, dosad nije zabilježeno prenošenje bolesti s čovjeka na čovjeka. Takvi su slučajevi kod malarije rijetki jer se bolest uglavnom prenosi ubodom zaraženih komaraca, dok se prijenos putem krvi ili nesterilnih igala događa iznimno rijetko.

Zaposlenicima je preporučeno da se u slučaju povišene temperature jave liječniku i napomenu mogućnost zaraze takozvanom "aerodromskom malarijom". U slučaju sumnje, infekcija bi se trebala provjeriti u ustanovi za tropsku medicinu, poput Sveučilišne klinike u Frankfurtu.

Ovo nije prvi takav slučaj u frankfurtskoj zračnoj luci. Posljednja zaraza zabilježena je 2023. godine, a stručnjaci navode da je u posljednjih sedam godina zabilježeno ukupno šest slučajeva malarije među zaposlenicima aerodroma. Svi slučajevi pojavili su se tijekom ljeta. Malarija je potencijalno smrtonosna bolest ako se ne liječi, a najčešći simptomi su temperatura, zimica i glavobolja, dok u težim slučajevima može izazvati poremećaje svijesti, grčeve i probleme s disanjem.

FOTO Apokaliptični prizori iz Kanade: Građane guši otrovni dim, nebo je poprimilo sablasne boje
FILE PHOTO: Inauguration ceremony of Terminal 3 at Frankfurt Airport
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Ključne riječi
Malarija Frankfurt

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