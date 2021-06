Novi potres kod Petrinje: 'Jeziv zvuk kvrckanja ormara i podrhtavanja za dobro jutro'

Seizmološka služba noćas u 3 sata i 53 minute zabilježila je slab potres s epicentrom 4 km južno od Petrinje.

Magnituda potresa iznosila je 2.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III stupnja EMS ljestvice.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.2 in Croatia 49 min ago pic.twitter.com/1dKZHzDtbc