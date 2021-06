Novi potres kod Petrinje: 'Zalupalo je sve po stanu i to dosta'

Hrvatska seizmološka služba zabilježila je u 13 sati i 55 minute slab potres s epicentrom 5 km jugozapadno od Petrinje.

Magnituda potresa iznosila je 2.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III stupnja EMS ljestvice.

M2.5 #earthquake (#potres) strikes 23 km W of #Petrinja (#Croatia) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/AiuycVMqNQ