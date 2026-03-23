Trump objavio: 'Razgovori s Iranom bili su dobri, odgađamo napade'

12:30 - Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je naredio odgodu planiranih vojnih napada na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu.

Kako je naveo na društvenoj mreži Truth Social, odluka je donesena nakon dva dana, kako kaže, "vrlo dobrih i produktivnih razgovora" između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Trump je poručio da su razgovori bili "dubinski, detaljni i konstruktivni" te da će se nastaviti i tijekom idućeg tjedna. Na temelju toga, američkom Ministarstvu obrane dan je nalog da se svi planirani napadi odgode za pet dana.

06:45 - Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak. U objavi se naizgled povlače ranije prijetnje o napadima na postrojenja za desalinizaciju vode u regiji, koja su ključna za opskrbu pitkom vodom u zemljama Zaljeva.

"Lažljivi... američki predsjednik tvrdio je da Revolucionarna garda namjerava napasti postrojenja za desalinizaciju vode i izazvati teškoće ljudima u zemljama regije", navodi se u izjavi podijeljenoj u državnim medijima. Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će iranske elektrane biti meta napada ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati. "Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju istom mjerom u smislu odvraćanja... Ako vi pogodite struju, mi ćemo pogoditi struju“, poručila je Revolucionarna garda.

06:30 - Cijene nafte na londonskom tržištu snažno su porasle i prošloga tjedna, trećega zaredom, jer je zbog krize na Bliskom istoku i dalje onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 8,8 posto, na 112,19 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,4 posto, na 98,32 dolara.

Na američkom su tržištu cijene blago pale jer je najnovije izvješće pokazalo da su zalihe nafte u SAD-u porasle. Europsko je tržište, pak, znatno ovisnije o nafti s Bliskog istoka, pa su cijene i prošloga tjedna porasle.

06:25 - Izraelska vojska izjavila je da je "započela široki val napada usmjerenih na infrastrukturu iranskog terorističkog režima". Nije davala detaljnije informacije, ali iranski mediji izvijestili su o zračnim napadima usmjerenim na Teheran rano jutros, piše Sky News.

06:20 - Najmanje 1400 iranskih civila ubijeno je, uključujući 214 djece, od početka američkog rata s Iranom, prema podacima skupine za ljudska prava. HRANA sa sjedištem u SAD-u izjavila je da je u posljednja 24 sata zabilježila 206 napada, što je rezultiralo s najmanje četiri žrtve.

Procjenjuje se da je najmanje 15% ukupnih žrtava u Iranu bilo mlađe od 18 godina. Skupina je izjavila da je ubijeno 1407 civila, uz 1166 vojnih žrtava i 657 osoba za koje je rekla da su "neklasificirane" - bilo civilne ili vojne.

06:15 - Indijski državljanin koji živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ozlijeđen je šrapnelom nakon što je balistička raketa presretnuta iznad industrijskog područja u Abu Dhabiju, priopćile su vlasti. Presretanje se dogodilo u blizini zračne baze Al Dhafra.

Do toga je došlo nakon što je ministarstvo obrane te zemlje izjavilo da se njihova protuzračna obrana suočava s raketnim napadima i dolaznim dronovima iz Irana. U međuvremenu, i Bahrein i Kuvajt oglasili su raketna upozorenja zbog nadolazeće iranske vatre. Nije poznato je li baražna vatra prouzročila ikakvu štetu. Saudijsko ministarstvo obrane izjavilo je da je uništilo dronove u naftom bogatoj istočnoj provinciji kraljevstva.