Razotkrivene granice Trumpove moći? Svaki neuspjeh mogao bi dovesti do ozbiljne eskalacije

Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirane zračne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu za pet dana, navodeći „vrlo dobre i produktivne razgovore“ s Teheranom. Odluka dolazi samo nekoliko sati prije isteka 48-satnog ultimatuma koji je Trump izdao Iranu – da u potpunosti otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s 'uništenjem' svojih elektrana. U objavi na Truth Socialu Trump je napisao da su razgovori vođeni posljednja dva dana te da će se nastaviti tijekom tjedna. "Na temelju tona i sadržaja tih dubinskih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, naredio sam Ministarstvu obrane da odgodi sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na pet dana“, stoji u Trumpovoj poruci, uz napomenu da je odluka uvjetovana uspjehom pregovora.

Iran je, međutim, demantirao postojanje ikakvih pregovora s Washingtonom. Iranski dužnosnici tvrde da nije bilo kontakata, a Teheran je istovremeno zadržao prijetnje: u slučaju američkog napada na iransku električnu mrežu, Iran će uzvratiti istom mjerom – ciljajući elektrane u zemljama Zaljeva koje opskrbljuju desalinizacijske postrojenja. Ranije su iranske snage najavile da bi u krajnjem slučaju mogle minirati pristupe Zaljevu i potpuno blokirati prolaz, što bi ugrozilo oko 20 posto svjetske nafte i većinu europskog plina koji prolazi Hormuškim tjesnacem.

Sukob između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana ulazi u četvrti tjedan. Izraelsko-američki zračni napadi pogodili su, između ostalog, južno iransko plinsko polje South Pars, što je izazvalo nagli skok cijena nafte i plina na svjetskim tržištima. Trump je ranije zaprijetio da će „uništiti“ iranski energetski sustav ako Teheran ne omogući slobodan prolaz tankera kroz tjesnac, no sada je, barem privremeno, popustio.

Analitičari ocjenjuju da ova 'pauza' otkriva granice američke moći. Pet dana predaha omogućuje zemljama Zaljeva da pokušaju obnoviti iscrpljene zalihe protuzračne obrane, daje decentraliziranom iranskom vojnom sustavu (IRGC i proxy snage) vremena za oporavak, a Trumpu priliku da razmisli kako izaći iz zamke koju mu je, po mišljenju urednika za svjetska pitanja Independenta Sama Kileya, Teheran pripremio. Unatoč iranskoj blokadi, posljednjih dana primijećeno je selektivno propuštanje pojedinih tankera, među ostalima onih pod indijskom i pakistanskom zastavom, kao i jednog liberijskog tankera s saudijskom naftom. To sugerira da Iran koristi Hormuški tjesnac kao polugu pritiska, ali izbjegava potpunu paralizu koja bi izazvala još žešću reakciju Zapada.

Cijene nafte su nakon Trumpove objave o pauzi naglo pale, no analitičari upozoravaju da je situacija i dalje izrazito nestabilna. Svaki neuspjeh u pregovorima, ako oni uopće postoje može dovesti do eskalacije koja bi globalnu ekonomiju gurnula u ozbiljnu krizu. Trump je u međuvremenu zatražio od Izraela da obustavi napade na Iran, dok istovremeno traži pomoć saveznika za otvaranje Hormuškog tjesnaca, da bi ih potom, kada su odbili, nazvao „kukavicama“.