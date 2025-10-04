Novi napad na maloljetnika u Zagrebu: Ponižavali ga i tukli, jedan završio u pritvoru

Zagrebačka policija izvijestila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni maloljetnik 2. listopada u večernjim satima, na okretištu autobusa na Savskom mostu ušao u autobus javnog gradskog prijevoza te tražio od oštećenog maloljetnika da izađe iz autobusa. Nakon što je izišao, nekoliko maloljetnika ga je verbalno napalo ponižavajući ga, nakon čega je fizički napadnut. Oštećeni je tada uspio pobjeći u autobus nakon čega su ga bezuspješno pokušali nasilno izvući iz autobusa te su pobjegli.

Liječnička pomoć ozlijeđenom maloljetniku pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Protiv osumnjičenog maloljetnika nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno je posebno izvješće te je predan pritvorskom nadzorniku dok se kriminalističko istraživanje nastavlja.

"S obzirom na to da se radi o postupanju u području zaštite prava i interesa djece, nismo u mogućnosti objavljivati više informacija o kriminalističkom istraživanju. Policija po saznanjima o ovakvim i sličnim događajima žurno intervenira i poduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku zaštite dobrobiti maloljetnih i žrtava i počinitelja", poručili su iz policije.