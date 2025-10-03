Božinović potvrdio: Četvero maloljetnika privedeno je zbog brutalnog napada u Zagrebu

Četiri maloljetne osobe privedene su nakon nedavnog napada na učenika jedne zagrebačke srednje škole, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović za Media Servis. Jedan od njih zadržan je u istražnom zatvoru, dok su dvojica pomagali napadaču, a jedna osoba širila snimku incidenta, dodatno viktimizirajući žrtvu.

Incident se dogodio ispred škole, a na snimci koja je kružila društvenim mrežama vidi se kako jedan od dječaka izvlači gumenu palicu i udara vršnjaka po glavi. Božinović je komentirao i šire probleme maloljetničkog nasilja, istaknuvši da mnogi slučajevi potječu iz obitelji te da škole i socijalne službe moraju bolje detektirati i pomagati obiteljima u riziku. „Kad dođe do policije, to znači da su brojne instance prije policije zapravo zakazale“, rekao je ministar.

Iz škole su priopćili da su počinitelji napada bili učenici drugih škola. „Incident je zabilježen nadzornim kamerama, roditelji su obaviješteni, a slučaj je prijavljen policiji“, piše 24sata.