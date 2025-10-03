Naši Portali
NASILJE ISPRED ŠKOLE

Božinović potvrdio: Četvero maloljetnika privedeno je zbog brutalnog napada u Zagrebu

Davor Božinović posjetio je Policijsku postaju Zadar
Foto: Pixsell/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 17:03

Incident se dogodio ispred škole, a na snimci koja je kružila društvenim mrežama vidi se kako jedan od dječaka izvlači gumenu palicu i udara vršnjaka po glavi.

Četiri maloljetne osobe privedene su nakon nedavnog napada na učenika jedne zagrebačke srednje škole, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović za Media Servis. Jedan od njih zadržan je u istražnom zatvoru, dok su dvojica pomagali napadaču, a jedna osoba širila snimku incidenta, dodatno viktimizirajući žrtvu.

Incident se dogodio ispred škole, a na snimci koja je kružila društvenim mrežama vidi se kako jedan od dječaka izvlači gumenu palicu i udara vršnjaka po glavi. Božinović je komentirao i šire probleme maloljetničkog nasilja, istaknuvši da mnogi slučajevi potječu iz obitelji te da škole i socijalne službe moraju bolje detektirati i pomagati obiteljima u riziku. „Kad dođe do policije, to znači da su brojne instance prije policije zapravo zakazale“, rekao je ministar.

Iz škole su priopćili da su počinitelji napada bili učenici drugih škola. „Incident je zabilježen nadzornim kamerama, roditelji su obaviješteni, a slučaj je prijavljen policiji“, piše 24sata

Ključne riječi
maloljetničko nasilje Davor Božinović nasilje u školama

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
17:12 03.10.2025.

Pa onda vi ukidajte popravne domove.....

