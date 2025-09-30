Maloljetni nasilnici iz Dubrave provociraju na društvenim mrežama: 'Igram, znaš kak mi je dobro'

Nakon niza incidenata u kojima su maloljetnici napadali vršnjake na području zagrebačke Dubrave, zabrinuti roditelji i građani okupili su se u nedjelju ispred Osnovne škole u Retkovcu na prosvjedu pod nazivom "Dubrava za djecu", tražeći odlučnije preventivne mjere protiv vršnjačkog nasilja.

- Nekoliko klinaca iz te bande pojavilo se na prosvjedu i vozikali su se romobilima oko škole. Nisu ništa dobacivali, no njihova pojava na tom mjestu dovoljna je provokacija - rekla je Helena Ančić, organizatorica prosvjeda, za 24sata.

Nažalost, neprimjereno ponašanje pojedinih maloljetnika ne prestaje ni nakon što su smješteni u odgojnu ustanovu Centra Dugave. Jedan od dječaka, koji se trenutno nalazi u domu, na TikToku je komentirao snimku govora organizatorice prosvjeda riječima: "Igram, znaš kak mi je dobro", dok drugi javno dijeli snimke priloga o nasilju u kojem su sudjelovali.

- Na tu se djecu treba puno više utjecati. Nije dovoljno samo to što su sada u popravnom domu - kaže Ančić. - Nakon prosvjeda nismo dobili nikakvu informaciju o ispunjavanju naših zahtjeva, ali mi smo bili jasni. Sada će nas se putem udruge još bolje čuti. Ne namjeravamo stati - poručila je Ančić.

U nedjelju je ispred Osnovne škole Retkovec u Dubravi održan prosvjed "Dubrava za djecu", koji su organizirali zabrinuti roditelji zbog sve češćih napada maloljetničkih bandi na djecu i građane u zagrebačkim kvartovima.

Organizatorica Helena Ančić poručila je kako traže spuštanje dobne granice kaznene odgovornosti sa 14 na 12 godina, smještaj nasilnika u popravne domove, odgovornost roditelja te povratak kvartovske policije.

Povod za prosvjed bio je niz brutalnih napada 6. rujna, kada je u Retkovcu ozlijeđeno više djece, a jednog su dječaka, prema riječima organizatora, tukli palicama i letvama. Policija je identificirala šest napadača, troje ih je mlađe od 14 i ne mogu kazneno odgovarati.