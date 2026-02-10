Ruska sabotaža u srcu Njemačke: detaljan plan za sijanje straha u Europi

Njemačko savezno državno odvjetništvo podiglo je novu optužnicu protiv još jedne osobe koju sumnjiči za djelovanje u korist ruske obavještajne službe. Optužnica je podnesena Višem regionalnom sudu u Stuttgartu. Prema navodima tužiteljstva, osumnjičenik je zajedno s dvojicom suučesnika, po nalogu ruske obavještajne službe, iz Kölna u Ukrajinu slao pakete u koje su bili ugrađeni GPS uređaji za praćenje. Cilj je bio mapirati transportne rute koje bi se kasnije koristile za slanje pošiljki s zapaljivim napravama, piše Fenix.

Riječ je o ukrajinskom državljaninu koji je Njemačkoj izručen nakon što je u prosincu uhićen u Švicarskoj. Protiv dvojice navodnih suučesnika optužnice su već ranije podignute. Sva trojica terete se za špijunažu s ciljem sabotaže te za dogovor o izazivanju teškog požara. Tužiteljstvo navodi da su paketi sa zapaljivim napravama trebali biti aktivirani i "zapaliti se u Njemačkoj ili na putu prema dijelovima Ukrajine koji nisu pod ruskom okupacijom i uzrokovati što veću štetu, kako bi se potkopao osjećaj sigurnosti stanovništva".

O tome hoće li i kada započeti sudski postupak odlučit će Senat za državnu sigurnost Višeg regionalnog suda u Stuttgartu. Prema navodima tužiteljstva, treći optuženik dobio je zadatak putem posrednika iz Marijupolja, koji je djelovao u ime ruske obavještajne službe. Nakon toga je uključio još dvojicu ukrajinskih državljana te nabavio GPS uređaje i dodatnu opremu. "Osim toga, obećao je svojim kontaktima iz ruske obavještajne službe da će preuzeti i pošiljku paketa sa zapaljivim napravama". Osumnjičeni su uhićeni prošlog svibnja na području Kölna, Konstanza i u Švicarskoj, a svi se trenutačno nalaze u istražnom pritvoru.

Sličan slučaj u Njemačkoj je zabilježen u travnju 2024. Tada su u bavarskom Bayreuthu uhapšena dva muškarca koji su, kako su potvrdile nadležne službe, na meti imali vojne objekte, odnosno željezničke pruge u Njemačkoj. Preko njih se, korištenjem teretnih kompozicija, između ostaloga prevozi i oružje kojim Njemačka pomaže Ukrajincima u obrani od Rusije. Državno odvjetništvo uhapšene tereti da te objekte nisu samo špijunirali po nalogu ruskih tajnih službi. Jedan od uhapšenih muškaraca je, kako su rekli tada, planirao i napade uz pomoć eksplozivnih naprava.