PLJUŠTE OPTUŽBE

Bijesni Orban žestoko uzvratio europskim čelnicima: 'Ovaj novi plan je otvorena objava rata Mađarskoj'

FILE PHOTO: Hungarian Prime Minister Viktor Orban holds an international press conference in Budapest
BERNADETT SZABO/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
11.02.2026.
u 11:26

Politico je izvijestio da dužnosnici EU-a raspravljaju o modelu koji bi Ukrajini mogao omogućiti djelomično članstvo prije dovršetka svih potrebnih reformi, kao i o mogućim načinima prevladavanja otpora Mađarske, uključujući politički pritisak i proceduralne alate unutar bloka.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da su Bruxelles i Kijev 'objavili rat' Mađarskoj nakon izvješća u kojem se iznosi plan za ubrzanje pristupanja Ukrajine Europskoj uniji. U objavi objavljenoj nakon izvješća Politica u utorak, Orban je tvrdio da dužnosnici EU-a i Ukrajina žele primiti Kijev u blok već 2027. i neutralizirati mađarsko pravo veta. "Službena publikacija briselske elite, Politico, objavila je najnoviji ratni plan Bruxellesa i Kijeva“, napisao je Orban na X. "Ovaj novi plan je otvorena objava rata Mađarskoj", kazao je.

Orban je optužio Bruxelles da ignorira 'odluku mađarskog naroda' i pokušava smijeniti njegovu vladu prije mađarskih izbora u travnju. Tvrdio je da čelnici EU žele da mađarska oporbena stranka Tisza dođe na vlast jer neće blokirati pristupanje Ukrajine. "Žele da Tisza stranka dođe na vlast, jer tada više ne bi bilo veta, nema više otpora", napisao je Orban, pozivajući birače da podrže njegovu vladajuću stranku Fidesz. Orban se više puta protivio kandidaturi Ukrajine za članstvo u EU i koristio je mađarsko pravo veta kako bi odgodio odluke koje zahtijevaju jednoglasnost među 27 država članica bloka.

Dužnosnici EU-a istražuju mehanizme za ograničavanje mogućnosti Budimpešte da opstruira ključne političke odluke ako je to potrebno. Ukrajina je formalno podnijela zahtjev za članstvo u EU ubrzo nakon ruske invazije 2022. godine i zalagala se za vremenski okvir pristupanja 2027. kao dio širih sigurnosnih jamstava povezanih s potencijalnim mirovnim rješenjem. Orban je 23. siječnja odgovorio ukrajinskom predsjedniku Volodimoru Zelenskom nakon njegovih kritika Europe na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, optužujući ga da je osobno ciljao Mađarsku i europske čelnike dok je istovremeno tražio više pomoći. Orban je rekao da Mađarska neće financirati ratne napore Ukrajine. U siječnju je Orban također pokrenuo peticiju kojom traži od birača da se usprotive svim daljnjim doprinosima Mađarske za potporu obrani Ukrajine.
Mađarska vikotor orban

AL
AP_LApapa
11:48 11.02.2026.

EU toliko žudi ratovati s Rusijom da će taj rat sama uvesti pripajanjem Ukrajine.

Avatar AFUERA
AFUERA
11:31 11.02.2026.

Koje je to Ukrajina uvjete ispunila za ulazak u EU? Nebi li svima trebali biti jednaki uvjeti za ulazak u EU?

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
11:55 11.02.2026.

Pokvarena uloga medija (Politico), koji provode politiku i narativ od nikoga izabrane briselske "elite", na čelu s korumpiranom UvdL. Djelomični prijem Ukrajine im treba da mogu nastaviti sa slanjem milijardi eura kako bi nastavili sa svojim koruptivnim radnjama. Potpora Orbanu!

