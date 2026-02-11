Ovo je prilika generacije: može li Maksimir biti sportski Guggenheim

Gradnja novog stadiona u Maksimiru nije samo sportsko pitanje, to je ujedno i test urbanističke ambicije grada. Pitanje koje se pritom nameće nije trebamo li novi stadion, nego znamo li iskoristiti rijetku priliku da jedan projekt postane poluga šire urbane, društvene i identitetske promjene Zagreba. U gradu koji se mijenja sporo i oprezno, ovo je trenutak u kojem se odlučuje hoće li Maksimir ostati problem ili postati rješenje.



Problem Maksimira nikada nije bio samo stadion. Problem je izostanak dugoročne vizije i kontinuiteta u urbanističkom planiranju. Novi stadion ne može i ne smije biti izoliran objekt okružen asfaltom, improviziranim parkiralištima i prometnim čepovima. Riječ je o prostoru koji se proteže od Maksimirske šume na sjeveru do željezničke pruge na jugu – o iznimno vrijednoj urbanističkoj osi koja već desetljećima čeka jasno oblikovanu ideju. Promet, pješačke veze, javni trgovi, zeleni koridori, sportski i kulturni sadržaji koji žive svih 365 dana u godini trebali bi biti sastavni dio tog zahvata. Stadion može biti njegov motor, ali samo ako je dio promišljene cjeline.