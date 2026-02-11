Naši Portali
NAKON ZADNJE SJEDNICE

Piletić: Mislim da sam dao maksimum od sebe...

Zagreb: 146. sjednica Vlade
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
11.02.2026.
u 11:44

"Danas je prosječna mirovina iznad 700 eura, uveli smo čitav niz prava, jednogodišnji dodatak, povećali obiteljske, invalidske i najniže mirovine", kazao je Marin Piletić

Nakon svoje zadnje sjednice Vlade, ministar Marin Piletić komentirao je svoj odlazak s funkcije. Pritom, zahvalio je premijeru Andreju Plenkoviću i ostalim ministrima. "Nakon četiri godine dali smo rezultat cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, reformirali radno zakonodavstvo, osnažili institucije u suzbijanju neprijavljenog rada, uložili smo značajne iznose putem mjera aktivnog zapošljavanja i samozapošljavanja. Danas je prosječna mirovina iznad 700 eura, uveli smo čitav niz prava, jednogodišnji dodatak, povećali obiteljske, invalidske i najniže mirovine", kazao je, kako prenosi N1

"Povećali smo i omogućili velikom broju osoba da putem Zakona o inkluzivnom dodatku dobiju potporu, uveli pet kategorija inkluzivnog dodatka. Oko različitih rasprava u javnosti jesmo li mogli brže i učinkovitije, sustav je napravio velike iskorake. U zadnjih nekoliko mjeseci imamo veći broj nalaza vještaka na mjesečnoj razini nego što imamo novih zahtjeva, postupci se ubrzavaju. Mislim da sam dao maksimum od sebe da sva ta prava postanu zakonska i da su te naknade veće, istaknuo je. 
Ključne riječi
ministar Vlada Marin Piletić

