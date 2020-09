Novi lider Partije, tko god bio, suočit će se s novom klanovskom bitkom

Za točno deset dana održat će se unutarstranački izbori u SDP-u. Još uvijek najjača oporbena stranka neće tada dobiti samo novog lidera nego i kompletno novo vodstvo, što znači i 17 članova Predsjedništva te novi Glavni odbor. I dok se zna da će novi šef biti netko od petorke koja se i kandidirala za tu funkciju – Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Željko Kolar, Ranko Ostojić ili Marino Percan, i da će ta bitka biti vrlo neizvjesna, ali i da najviše šansi za drugi krug trenutačno imaju Grbin i Kolar, ništa manja enigma nije ni tko će ući u to novo Predsjedništvo i Glavni odbor.

Neretvanska skupina

Iz razgovora s više upućenih SDP-ovaca nameće se zaključak da novi šef stranke, bez obzira na to tko će to biti, neće moći jednostavno vladati SDP-om. Jer, novi će saziv Predsjedništva i Glavnog odbora biti poprilično šarolik, odnosno očekuje se da će u ta dva tijela ući pripadnici svih struja u stranci. Za dio njih se u startu zna i da će teško pristati na to da budu na nečijem daljinskom upravljaču, odnosno da će pokušati zadržati dio vlastita integriteta bez obzira na to tko bude izabran za šefa. Pritom se prvenstveno misli na članove tzv. neretvanske skupine (ime dobila po mjestu okupljanja) koja obuhvaća jake ljude na terenu, mlade načelnike i gradonačelnike iz šest županija.

Naši izvori u SDP-u kažu da ta ekipa potencijalno ima najveći kontingent glasova u SDP-u. Izguraju li do izbora kao kompaktna ekipa, mogli bi računati na gotovo trećinu članova Glavnog odbora, u koji se oni biraju po principu jedan član – jedan glas, ali po županijama.

– Neretvanci u startu najbolje stoje i sigurno mogu utjecati na to da u Glavni odbor uđu njihovi ljudi. Što se tiče Predsjedništva, i u njega bi mogli progurati neke svoje, prije svega se to očekuje za gradonačelnika Ploča Mišu Krstičevića, a utjecat će i na sam ishod izbora za predsjednika stranke. Iako nisu svi u tome složni i premda se nisu javno o tome izjašnjavali, većina neretvanske skupine podupire Peđu Grbina za novog lidera, što ne znači da će ti ljudi danas-sutra, pobijedi li Grbin, njemu samo kimati glavom. I to je dobro, jer najgore što nam se može dogoditi u ovoj situaciji jest da dobijemo Glavni odbor kakav još uvijek imamo – kaže naš izvor iz SDP-a.

I naš se drugi izvor slaže da je tzv. neretvanska skupina mogla igrati najznačajniju ulogu na predstojećim unutarstranačkim izborima, ali u situaciji da je istaknula vlastitog kandidata iz vlastitih redova. U tom bi slučaju, vjeruje, dali i novog predsjednika SDP-a.

– Ovako je veliko pitanje kako će se članovi te skupine na dan glasanja doista postaviti jer je jasno da je početni entuzijazam splasnuo i da su im neke planove poremetile određene kandidature. Primjerice ona Mihaela Zmajlovića koja ugrožava kandidaturu Dalibora Domitrovića za člana Predsjedništva, a sličnu situaciju imate i u Primorsko-goranskoj županiji gdje su se kandidaturom Željka Jovanovića smanjile šanse da u novo vodstvo uđe neretvanac Matej Mostarac – kaže naš izvor iz SDP-a.

Zbog svega toga, dodaje, šalabahteri bi ovaj put na izborima u SDP-u mogli imati znatno manju ulogu nego dosad jer će se klanovi teško dogovoriti i usuglasiti, bit će tu pretrčavanja i premišljanja, a što će sve koristiti onim starim, dobro poznatim, prepoznatljivim licima u stranci koja mogu biti mirna.

Eksponirani kandidati

– Pritom mislim na kandidate za vodstvo poput Biljane Borzan, Freda Matića, Ranka Ostojića, Mihaela Zmajlovića, Romanu Jerković i Mihaela Zmajlovića koji će vjerojatno dobiti dovoljno glasova da uđu u vrh stranke – smatra naš izvor iz SDP-a.

Ono što dodatno otežava kombinatoriku na izborima u SDP-u koji se održavaju 26. rujna jest i činjenica da se izbori za sva tijela, dakle za novog šefa, Predsjedništvo i Glavni odbor, održavaju isti dan. Time su pretrčavanja u pobjednički tabor, karakteristična za prijašnje izbore na kojima se prvo birao novi lider SDP-a, “ugušena”.

– Toga sada neće biti i zato držim da će dominirati eksponirani kandidati, nacionalno prepoznatljivi, kao i oni koji su blizu favoritima za novog šefa. A tko god to bude, taj će se morati znati nositi s novim odnosima u stranci jer od samog starta neće imati čistu situaciju – zaključio je naš izvor iz dalmatinskog SDP-a.