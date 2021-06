Novi gradonačelnik Makarske stupio na dužnost: Transparentnost je naš imperativ

U Makarskoj je u ponedjeljak izvršena primopredaja vlasti između bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Jure Brkana i novoizabranog gradonačelnika SDP-ovca Zorana Paunovića.

"Očekivali smo operativni sastanak kao što je to uobičajena praksa u drugim gradovima, no to se nije dogodilo. Stoga smo uzeli malo vremena kako bi osim izvješća pogledali i drugu dokumentaciju. Završili smo sastanak o primopredaji, razgovarali kratko o izvješćima, a veći broj dokumenata tek treba intenzivno proučiti i analizirati", navodi se u Paunovićevu priopćenju nakon primopredaje.

Poručio je kako neće davati izjave prije nego što pregleda sva izvješća koje je danas dobio.

Paunović namjerava što prije obaviti razgovor sa svim pročelnicima gradskih upravnih odjela, ravnateljima gradskih ustanova i direktorima gradskih tvrtki, razgovarati o radu i projektima koji su u tijeku li su planirani kako ne bi bilo problema u funkcioniranju grada.

Najavio je i da će provjeriti zakonsku utemeljenost svih odluka donesenih posljednjih dana bivše vlasti.

"Transparentnost prema medijima i građanima je naš imperativ, o tome smo govorili u kampanji i promjenu na tom polju građani Makarske osjetit će vrlo skoro", ustvrdio je Paunović.

