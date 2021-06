Tko je Ivo Žuvela, čovjek koji je u Zadru osvojio najviše glasova, a nije postao ni župan ni gradonačelnik

Fenomen izbora u Zadru je Ričard, nezavisni performer pravog imena Enio Meštrović koji je izrugivanjem "seljačiji" nasmijao Hrvatsku i osvojio čak sedam mandata i gotovo 6000 zadarskih glasova u utrci za gradonačelnika. Je li tako? Ne, nije! Fenomen Zadra je filozof koji nastupom i, mora mu se priznati, verbalnom hrabrošću podsjeća na Gotovca i koji je pobijedio u prvom krugu i Ričarda te umalo u drugom krugu pobijedio HDZ u njegovoj zadarskoj utvrdi... Ne, nije fenomen ni Marko Vučetić. Je li fenomen HDZ, koji će nakon još jedne pobjede u Zadru vladati 35 godina, gotovo koliko i komunistička partija u kontinuitetu?

Ne, nije fenomen ni HDZ! Teško je povjerovati, ali istina je da je fenomen zadarskih izbora čovjek koji je osvojio najviše glasova u Zadru, ali nije postao gradonačelnik. Naime, najviše glasova u Zadru i to čak 8000 više od Ričarda, gotovo 3000 više od Vučetića i 1000 više od ponovno izabranog gradonačelnika, HDZ-ova Branka Dukića, osvojio je u drugom krugu nezavisni političar Ivo Žuvela. No on nije novi gradonačelnik Zadra!? Jer, umjesto za gradonačelnika Zadra, na izborima na kojima je dobio najviše glasova od svih kandidata, kandidirao se za župana. U gradu Zadru u drugom je krugu dobio više od 14.000 glasova, čak 1000 glasova više od Dukića! Da paradoks bude veći, Žuvela nije postao ni župan iako je bio blizu i bio je najveće iznenađenje u izboru za župana. Ostao je kratak za manje od tisuću i pol glasova u natjecanju za župana s HDZ-ovim Božidarom Longinom u županiji, no u samom gradu Zadru imao je čak 4000 glasova više od Longina. Dakle, u Zadru je Žuvela osvojio više od 14.000 glasova, gradonačelnik Dukić oko 13.000 Vučetić oko 11.000, Longin oko 10.000, Ričard u prvom krugu oko 6000 glasova. I, pazite, zadarski ginekolog Ivo Žuvela najveću je podršku dobio gotovo bez ikakve kampanje, performansa, podrške stranka...

Dok u Zadru još uvijek nije jasno hoće li HDZ-ov gradonačelnik Branko Dukić imati podršku gradskog vijeća jer HDZ s partnerima ima samo 11 od 27 ruku, kad nije jasno hoće li Ričard rušiti proračun, jer SDP i AM vjerojatno hoće, ili će doći do projektne suradnje (čitaj smjene pojedinih gradskih čelnika po Ričardovu izboru i zapravo koalicije), jasno je da jedini koji se oko toga ne brine jest onaj koji je osvojio najviše glasova u Zadru, a koji po pitanju vlasti nije osvojio ništa.

Ali, uvijek postoji ali... On najavljuje borbu u zadarskoj Županijskoj skupštini, vjerojatno kao dio jake liste u 9. sjeverno-dalmatinskoj izbornoj jedinici na sljedećim parlamentarnim izborima, na kojoj će po svemu sudeći biti i veliko iznenađenje novi šibenski župan Marko Jelić, primoštenski načelnik Stipe Petrina, vrlo vjerojatno će je podržati i Ričard... (Oni su Žuveli, a i on njima, bili podrška na lokalnim, a bit će tako i na parlamentarnim izborima). Jest da su prijevremeni parlamentarni izbori daleko (neki kažu i da će biti uskoro), ali izgledno je da će se na sljedećim izborima Žuvela od dosadašnjeg anonimusa prometnuti u favorita...

Evo što o svemu za Večernji list kaže Ivo Žuvela (ne)stvarni pobjednik izbora za grad Zadar...

– Nisi ni ti vjerovao da ću imati toliku podršku – kaže mi ginekolog po struci Ivo Žuvela. Priznajem da nisam, pa ga pitam zašto se uopće upustio u politiku.

– Uvijek sam bio na čekanju. Kada sam upozoravao na probleme s organizacijom rada u domu zdravlja, opominjali su me. Kada sam upozorio na to kakve maske imamo kao zdravstveni djelatnici, opet je bio problem. Mali ljudi potlačeni su, a vladajući vjeruju da im je sve dopušteno, a nije. Nije u redu da sve ide preko reda i da za sve moraš imati vezu – kaže mi liječnik Ivo Žuvela, ginekolog, koji je tri godine(!?) čekao na specijalizaciju, završio je pa se našao na Zavodu za zapošljavanje, a onda dobio ambulantu u Benkovcu.

Žuvela ima oko 4500 pacijentica, poznat je u Zadru i više puta je proglašen najdoktorom. U jednom od rijetkih intervjua koje je dao prije izbora naveo je kako je tijekom studija konobario, radio na naftnoj platformi, a svakako je zanimljivo da je prije ovih izbora imao manju operaciju na srcu kako bi potpuno spreman ušao u politički ring za zadarskog župana. Tamo je prvo nenadano pobijedio SDP-ova kandidata za župana u kombinaciji s kandidatom za dožupana iz AM, a nakon njih zamalo je nadoknadio razliku od tridesetak posto za HDZ-ovim kandidatom. Pobijedio nije, ali najavljuje žestoku borbu za projekte u zadarskoj Županijskoj skupštini. Njega, kao nezavisnog, podržalo je gotovo 25.000 ljudi u županiji Zadarskoj, a od toga je više od 14.000 glasova dobio u gradu Zadru. Tvrdi da ga to obvezuje na daljnje bavljenje politikom...

– Ja san se kandidirao u županiji jer sam htio sudjelovati u reformi zdravstva, a županija je osnivač svih bolnica i logično je da sam se kandidirao u županiji. I mislim da je to bilo korektno istaknuti, a ne natjecati se za gradonačelnika koji nema tolike ingerencije u zdravstvu. Odrastao sam u gradu i građani me prepoznaju u Gradu Zadru. Prepoznaju me kao Zadranina, liječnika i preko klapa. Kod mene je bilo i protestnih glasova, ali činjenica je da sam dobio najveći broj glasova u Zadru i zamalo sam pobijedio u Županiji. Da je u drugom krugu bila izlaznost kao u prvom, bio bih ja župan. Ne mislim ići za gradonačelnika Zadra ni na sljedećim izborima jer tu ne mogu napraviti u zdravstvo mnogo, u okolnostima kad je Županija osnivač zdravstvenih ustanova. Pokušat ću kroz Odbor za zdravstvo u županiji istaknuti neka konkretna rješenja. Razmišljam i o parlamentarnim izborima opet zbog reforme zdravstva, ne zbog pozicije i funkcije, nego zbog nužnosti zdravstvene reforme, da građani konačno dobiju uslugu kakvu plaćaju, da se uvede obvezni sistematski pregled s obzirom na to da je prevencija do deset puta jeftinija nego liječenje uznapredovale bolesti – zaključio je Ivo Žuvela koji je već dobio i ponudu da sudjeluje u unapređivanju zdravstva u županiji, ali ne u Zadarskoj nego u susjednoj, Šibensko-kninskoj županiji.

