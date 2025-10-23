Novi detalji pucnjave u Zagrebu: Lučića terete za pokušaj ubojstva, rade se pretresi

Leon Lučić, bivši policajac i glumac iz serije Krim Team 2 sumnjiči se za pokušaj ubojstva svog prijatelja Denisa Mustafčića. Riječ je o događaju koji se zbio jučer oko 10.30 u Ulici Ede Murtića u Novom Zagrebu.
Njih su se dvojica prethodno sukobila nakon čega je Lučić pucao prijatelju u nogu. Lučić bi danas tijekom dana trebao biti ispitan na tužiteljstvu nakon čega će se odlučiti o istražnom zatvoru. U međuvremenu policija ponovo pretražuje njegov stan, a i izuzimaju se snimke s nadzornih kamera.
Pucanje u noge je pokušaj ubojstva? Meni se čini sasvim suprotno, da ga NIJE htio ubiti jer da je nebi pucao u noge! Današnji pravnici u biti ne tumače pravo za svoje klijente nego IZVRČU činjenice i pravo kako bi manipulirali. Ovime ne braim ovog lika, samo kažem da se uvijek verbalnim eskapadama izigrava pravo i pravda, da nije tako, a su pravnici samo tumai zakona onda nebi bilo visoko rangiranih i slabih odvjetnika. Stvar je u tome ko je bolji verbalni manipulator.