Novi detalji pucnjave u Zagrebu: Lučića terete za pokušaj ubojstva, rade se pretresi

Leon Lučić, bivši policajac i glumac iz serije Krim Team 2 sumnjiči se za pokušaj ubojstva svog prijatelja Denisa Mustafčića. Riječ je o događaju koji se zbio jučer oko 10.30 u Ulici Ede Murtića u Novom Zagrebu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njih su se dvojica prethodno sukobila nakon čega je Lučić pucao prijatelju u nogu. Lučić bi danas tijekom dana trebao biti ispitan na tužiteljstvu nakon čega će se odlučiti o istražnom zatvoru. U međuvremenu policija ponovo pretražuje njegov stan, a i izuzimaju se snimke s nadzornih kamera.





VIDEO Tko je bivši glumac uhićen zbog pucnjave u Zagrebu? Bio je policajac, a evo kako se našao s druge strane zakona