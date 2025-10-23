Naši Portali
SUKOB NA ULICI

Novi detalji pucnjave u Zagrebu: Lučića terete za pokušaj ubojstva, rade se pretresi

Karlovac: Leon Lučić vrijeđao i pljuvao prilikom privođenja
Ivana Jakelić
23.10.2025.
u 11:34

Lučić bi danas tijekom dana trebao biti ispitan na tužiteljstvu nakon čega će se odlučiti o istražnom zatvoru

Leon Lučić, bivši policajac i glumac iz serije Krim Team 2 sumnjiči se za pokušaj ubojstva svog prijatelja Denisa Mustafčića. Riječ je o događaju koji se zbio jučer oko 10.30 u Ulici Ede Murtića u Novom Zagrebu.

Njih su se dvojica prethodno sukobila nakon čega je Lučić pucao prijatelju u nogu. Lučić bi danas tijekom dana trebao biti ispitan na tužiteljstvu nakon čega će se odlučiti o istražnom zatvoru. U međuvremenu policija ponovo pretražuje njegov stan, a i izuzimaju se snimke s nadzornih kamera.


 

VIDEO Tko je bivši glumac uhićen zbog pucnjave u Zagrebu? Bio je policajac, a evo kako se našao s druge strane zakona

Tko je bivši glumac uhićen zbog pucnjave u Zagrebu? Bio je policajac, a evo kako se našao s druge strane zakona
Avatar Gyam
Gyam
11:50 23.10.2025.

Pucanje u noge je pokušaj ubojstva? Meni se čini sasvim suprotno, da ga NIJE htio ubiti jer da je nebi pucao u noge! Današnji pravnici u biti ne tumače pravo za svoje klijente nego IZVRČU činjenice i pravo kako bi manipulirali. Ovime ne braim ovog lika, samo kažem da se uvijek verbalnim eskapadama izigrava pravo i pravda, da nije tako, a su pravnici samo tumai zakona onda nebi bilo visoko rangiranih i slabih odvjetnika. Stvar je u tome ko je bolji verbalni manipulator.

HR
hrza
11:49 23.10.2025.

Ali da baš nitko nevidi da je gospodin pod utjecajem psihoaktivnih supstanci? Frapantno.

AN
Antonio1952
12:05 23.10.2025.

Pucao prijatelju u nogu, dobri neki prijatelji.

Kupnja