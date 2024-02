Iscurile nove poruke koje su razmjenjivali Turudić i Rimac: 'Napravi mi ono'

Sudac Visokog kaznenog suda i kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić komentirao je ranije danas objavljivanje njegove prepiske s Josipom Rimac. Na pitanje kako bi opisao svoj odnos s njom, odgovorio je kako su "bili dobri, ali ništa posebno". Naravno da nismo prijatelji. Nisam nikad tajio da se poznamo, da se nađemo, da popijemo kavu. Je li to zabranjeno, upitao je.

Na komentar kako ispada da je njihov odnos nešto prisniji nego što je dao naslutiti, poručuje kako je to njegova privatna stvar. "Zašto se problematizira moj način komuniciranja putem privatnih SMS poruka? To je moja privatna stvar", poručuje Turudić. Susreli smo se više puta iz raznih razloga. Jedanput me je tražila da joj pribavim neki pravilnik, poslovnik, neki javni dostupni dokument. Kad je počela govoriti o konkretnom predmetu, rekao sam joj da ne želim razgovarati, dodao je. Nedugo nakon njegove izjave, Jutarnji list objavio je nove poruke koje su Turudić i Rimac razmijenili, a koje, između ostaloga, uključuju prepisku o pravilniku.

"Radosti treba mi pravilnik o radu povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa ako možeš doć do njega", navela je Rimac na što je Turudić odgovorio kako će probati. "Jel za Tomu", upitao je, a Rimac mu je potvrdno odgovorila. Jutarnji list navodi kako su poruke razmijenjene 22. svibnja 2016. godine te kako se vjeruje da je riječ o Tomislavu Karamarku, tadašnjem potpredsjedniku Vlade. Četiri dana ranije, Povjerenstvo je pokrenulo postupak protiv Karamarka zbog afere "konzultantica".

Sat i pol nakon molbe, Turudić je javio Rimac kako će joj sutra poslati dokumente koje je tražila. Idućeg dana, dogovorili su kako će joj Turudić pravilnik poslati na e-mail, privatni i stranački. Povjerenstvo je mjesec dana kasnije donijelo odluku da je Karamarko povrijedio načela u obnašanju javne funkcije.

U listopadu 2017. godine, mjesec dana nakon što je imenovana državnom tajnicom u Ministarstvu uprave, Rimac mu šalje poruke: "družeeee", "Trebala bi te nešto oko zakona o sprečavanju sukoba interesa... ide novi zakon". On joj na to odgovara: "može javi se". O tom zakonu i Povjerenstvu više su puta razmjenjivali poruke.

Jutarnji list navodi i kako su njihova dopisivanja često neformalno završavala, primjerice slanjem "pusaaaa". Također, poruke pokazuju kako je i Turudić inicirao njihove susrete.

U kolovozu 2018., primjerice, pitao ju je kada će se vidjeti. "Ne smiješ se ti družiti samnom", ona mu je napisala, na što je odgovorio: "Smijem". Dogovorili su se za kavu, a on joj je napisao kako kasnije mora kod Bošnjakovića koji je tada bio ministar pravosuđa. Također, prema porukama se čini da je i on nju tražio usluge. Tako joj je jednom prilikom 2019. godine napisao: "Napravi mi ono".

