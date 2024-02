Pljušte reakcije na sporne poruke, Benčić nabrojila sve 'Turudićeve laži': 'Josipa je odlučila naplatiti kazneni progon'

Nakon što su objavljene stotine WhatsApp poruka između Josipe Pleslić, bivše Rimac, i trenutnog suca Visokog kaznenog suda, Ivana Turudića, koji je ujedno kandidat za glavnog državnog odvjetnika, na društvenim mrežama nižu se reakcije političara i šire javnosti.

- Mi bismo jedini mogli imati glavnog tužitelja, to jest šefa tijela progona kojoj bi javnost tepala "o, radosti". E, da smo to imali kad smo se trgali zatvoriti poglavlje 23.! - napisala je na X-u bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin upozorio je kako bi prema novim odredbama Kaznenog zakona koji HDZ planira uskoro usvojiti u Saboru naš tekst bio dovoljan da se krene u uhićenje onoga tko je te poruke dao novinarima. - Po Lex AP-u i Turudiću, ovo bi bilo za hapšenje. Pardon, za uhićivanje. A meni se ipak čini da javnost treba znati što su si Radost i Lipota šaputali porukama - poručio je Grbin dok je komentirao poruke koje je objavio Jutarnji list.

Zastupnica Možemo! Sandra Benčić poručila je na X-u kako je Plenkovićev kandidat za glavnog državnog odvjetnika lagao na saslušanju u Saboru kada je tvrdio da se s Josipom Rimac vidio "jednom na pet minuta". Benčić je prepisku komentirala i na svom Facebooku, napisavši da Turudić nakon ovoga ne može biti glavni državni odvjetnik, a ni sudac, te da Plenković ne smije biti premijer.

Nabrojala je Turudićeve laži. "Što vidimo iz prepiske suca Turudića i Josipe Rimac: A) lagao je na saslušanju da se s njom sastao samo jednom; B) lagao je da ne zna za koji predmet je tražila požurivanje; C) lagao je kad sam ga pitala jel to bilo u predmetu Bašić, za vlasnika Krš Pađene; D) odavao joj je informacije o imenima tužitelja i suca kod kojeg je predmet. Turudić nakon ovoga svega ne može biti glavni državni odvjetnik, a ni sudac. Plenković koji ga je predložio ne smije biti premijer. Oni su svi u punom smislu riječi bagra, napisala je Benčić.

Predsjednica Europskog udruženja novinara Maja Sever komentirala je poruke Jutarnjeg lista na X-u citirajući Turudićevo tumačenje prirode njegova odnosa s Josipom Rimac iz 2020. godine kada je sudac rekao: "Nije to bila ciljana kava, mi se poznajemo, ali nismo prijatelji. Sreli smo se, pozdravili i to je sve".

"Tko je pustio poruke Turuda i Josipe u javnost? Ili se odvija rat u HDZ-u ili je Josipa odlučila naplatiti kazneni progon. Umjesto da Turudić bude strah i trepet optuženicima, on im 'sređuje' stvari. To je AP-ov, Hrebakov i Pupovčev kandidat za GDO. Važno je da građani to razumiju", napisala je na X-u SDP-ova Mirela Ahmetović.

Da podsjetimo, Jutarnji list objavio je u subotu dio WhatsApp poruka koje su razmjenjivali Josipa Pleslić (bivša Rimac) i Turudić. "Di si radosti", napisala mu je Rimac, dok je on njoj odvratio: "Di si lipa". Poruke su, kako piše Jutarnji, razmjenjivali godinama. Osim toga, više su se puta susreli. Oboje su inicirali te susrete, Rimac zbog konkretnih sudskih predmeta, a usluge je tražio i on.

Na kavi u jednom zagrebačkom kafiću viđeni su 2015. godine, a nakon uhićenja Josipe Rimac 2020. godine, Turudić je za N1 komentirao jesu li u prijateljskim odnosima. "Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to", tada je kazao. Turudić za Jutarnji, pak, nije htio komentirati sadržaj prepiske.

