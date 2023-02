Nova snimka potresa u Turskoj: Zgrade za nekoliko sekundi pretvorene u hrpu ruševina

Više od 5000 ljudi poginulo je u razornim potresima koji su u ponedjeljak pogodili južni dio Turske i sjeverozapadnu Siriju. Spasioci su na terenu i tragaju za preživjelima. Tisuće ljudi ozlijeđeno je, a sa zemljom su sravnjeni čitavi stambeni blokovi. Trenutak urušavanja nekoliko zgrada u Turskoj zabilježen je i kamerom u automobilu.

Sky News navodi kako je video snimljen u gradu Elbistan u pokrajini Kahramanmaras. Kao što se može vidjeti, automobil se zaustavlja, a ljudi trče preko ceste. Za nekoliko sekundi, tri su zgrade pretvorene u hrpu ruševina, a oblak krhotina prekriva ulicu.

Kahramanmaraş #Elbistan'da yaşanan #deprem ve sonrasında binaların çöküş anı araba kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/LioL8OAqRG — Ortadoğu Haber (@haberortadogu) February 6, 2023

Potres magnitude 7,8, najsmrtonosniji u Turskoj od 1999., rano u ponedjeljak je srušio tisuće zgrada, uključujući brojne stambene blokove, kao i bolnice. Više desetaka tisuća ljudi ozlijeđeno je i mnogi su postali beskućnici. U turskom gradu Antakya blizu sirijske granice, gdje su se zgrade od 10 katova srušile na ulice, novinari Reutersa vidjeli su timove za spašavanje na jednoj od desetaka gomila ruševina. Temperature je bila blizu ništice dok je padala kiša, a u gradu nema ni struje ni goriva.

Turske vlasti kažu da je oko 13,5 milijuna ljudi pogođeno u području koje se proteže na otprilike 450 km od Adane na zapadu do Diyarbakira na istoku i 300 km od Malatye na sjeveru do Hataya na jugu. U Siriji su vlasti izvijestile o smrtnim slučajevima sve do Hame, oko 100 km od epicentra. Ledeno zimsko vrijeme ometalo je potragu tijekom noći. Obitelji su spavale u autima poredanim na ulicama.