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ESKALACIJA

Nova prijetnja iz Teherana nakon američkih napada: 'Kreće sveopća ofenziva'

Teheran: Povodom dana vojske održana smotra
dpa/DPA
VL
Autor
Nikol Zagorac/Hina
18.07.2026.
u 06:51

Sukob između Sjedinjenih Država i Irana dodatno je eskalirao nakon što je američka vojska sedmu noć zaredom izvela napade na iranske ciljeve, a Teheran zaprijetio prelaskom u fazu "sveopće ofenzive". U međuvremenu je Revolucionarna garda objavila da su se dva tankera za naftu zapalila nakon eksplozija u blizini Hormuškog tjesnaca, što dodatno povećava strah od širenja sukoba na cijelu regiju.

Iran je u petak zaprijetio pokretanjem „sveopće ofenzive” dok su Sjedinjene Države sedmu noć zaredom bombardirale zemlju – pri čemu iranska civilna infrastruktura više nije bila pošteđena – što označava eskalaciju sukoba. Američka vojska objavila je u petak da provodi novu seriju napada na Iran, s početkom u "19:00 sati po GMT-u". Ti napadi "imaju za cilj nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti" po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Prema navodima iranskih novinskih agencija, eksplozije su se čule na jugu Irana. Dan ranije, američka vojska izjavila je da je napala "desetke iranskih vojnih ciljeva, poput položaja za obalni nadzor i protuzračnu obranu, vojne logističke infrastrukture i pomorskih objekata". Ti su napadi rezultirali s osam smrtnih slučajeva, prema podacima službene iranske novinske agencije IRNA.

S druge strane, iranske vlasti izvijestile su o šteti na elektroenergetskoj mreži na jugu - pozivajući stanovnike da smanje potrošnju električne energije - kao i o napadima na mostove, luku, zračnu luku, telekomunikacijsku infrastrukturu i željeznički kolodvor. Washington nije potvrdio ta izvješća. Američki predsjednik ranije je tog tjedna zaprijetio napadima na iranske mostove i elektrane ako se iranski čelnici ne vrate za pregovarački stol. Teheran će ući u "fazu sveopće ofenzive" ako se američki napadi nastave dulje od "dva ili tri dana", zaprijetio je u petak Mohsen Rezaei, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe, kako prenosi državna televizija. "Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i nijedna granica neće biti sigurna", izjavio je, prema istom izvoru.

Revolucionarna garda, ideološka vojska Islamske Republike, upozorila je da će se napadi "nastaviti sve dok se ne uspostavi mir na južnoj obali i u Hormuškom tjesnacu". "Hormuški tjesnac postaje zamka za obje zaraćene strane. Logika eskalacije sve više im izmiče kontroli", primjećuje David Khalfa, stručnjak za Bliski istok pri zakladi Jean Jaurès, kojeg zabrinjava "rizik od šireg regionalnog sukoba". Nešto malo kasnije, Revolucionarna garda objavila je u subotu da su dva tankera za naftu "eksplodirala i zapalila se" dok su prolazila kroz minsko polje južno od Hormuškog tjesnaca. "Dva tankera, koja su pokušala prijeći minsko polje južno od Hormuškog tjesnaca nakon što su ih američke obavještajne službe dovele u zabludu, eksplodirala su i zapalila se", priopćila je Garda, kako je na Telegramu prenijela službena novinska agencija IRNA, ne navodeći pritom nacionalnost plovila niti ima li žrtava. "Kako bi zaštitili svoju imovinu i, prije svega, svoje živote, pomorci si ne smiju dopustiti da budu zavedeni i da se upuste u to minsko polje", dodali su.
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Teheran: Povodom dana vojske održana smotra
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Ključne riječi
Teheran

Komentara 4

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EU
eurofil55
07:31 18.07.2026.

Koliko retardiran triba bit pa zemlju koja stoljećima nikoga nije napala nazvat teroristickom 🤣🤣🤣. Sada kada ih masovno ubijaju, oni niti pozivaju na "masovni islamski" terorizam, niti on igdje postoji.

ZV
zvonimirkraljic98
07:05 18.07.2026.

"Mračni imperij pod krinkom slobode. Od genocida nad domorocima i osvajanja Meksika, preko kolonizacije Filipina i Kariba, 2 nuklearne, do krvavih intervencija u Vijetnamu, Iraku, Afganistanu, Siriji, otimanja stranog predsjednika - nastavi niz, američka vojska djeluje kao produžena ruka korporativnih i geopolitičkih interesa. Demokracija je samo izgovor; stvarni motivi su nafta, tržišta i moć. Vojno industrijski kompleks, protiv kojeg je još Eisenhower upozoravao, danas diktira politiku. Kongresi odobravaju milijarde za ratne proračune mediji šute ili glorificiraju "intervencije". "Dakle to je službeno napad jedne međunarodno priznate države na drugu međunarodno priznau državu, kao Rusija i Ukrajina, hoće li Ursula sad nabit 20 paketa sankcija napadačima ili su životi Iranaca manje vrijedni od života Ukrajinaca."

EU
eurofil55
07:19 18.07.2026.

"Iranska revolucionarna garda (IRGC) je raketama i dronovima uništila skladište američkih bespilotnih letjelica i glavni centar umjetne inteligencije u Bahreinu, koji je SAD koristio za ratne zločine. U priopćenju objavljenom u petak navečer, IRGC je navela da je u 17.. valu odmazde pod nazivom Operacija Nasr 2 pogodila skladište američkih USV-ova u Bahreinu, tvrdeći da je „velik broj“ letjelica spaljen i uništen. „Glavni centar umjetne inteligencije u Bahreinu, koji je Veliki Sotona koristio za ciljanje neprijatelja i počinjenje ratnih zločina, potpuno je uništen s nekoliko balističkih projektila i desecima dronova“, dodaje se.

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