Posvojeni rođak bit će car, ali careva kći na tron ne može

Japanski parlament u petak je usvojio zakon kojim se ublažavaju odredbe o carskom nasljeđivanju, ali ženama i dalje nije dopušteno da postanu carice, iako bi prema anketama javnog mnijenja takva promjena uživala široku javnu podršku. Budućnost carske obitelji, koja prema tradiciji potječe od šintoističke božice sunca Amaterasu, trenutačno ovisi o princu Hisahitu, 19-godišnjem nećaku cara Naruhita (66), jer car ima jedno dijete, kćer. Ako Hisahito, koji je tek maturirao i studira biologiju, ne bude imao sina, neće imati nasljednika, a carska loza će završiti, prema trenutačnim pravilima.

Prema tekstu zakona, koji je u petak usvojen velikom većinom u gornjem domu, omogućuje se dalekim muškim rođacima starijim od 15 godina da se vrate carskoj obitelji posvojenjem, pod uvjetom da su neoženjeni. Također omogućuje ženama da zadrže svoj plemićki status i nakon što se udaju za pučanina, što je već dopušteno muškarcima. Japanski zakon o carskom kućanstvu, koji je na snazi ​​od 1947. godine, ne dopušta ženama dolazak na carsko prijestolje, a pravo nasljedstva može se prenijeti samo po muškoj liniji.

Time se isključuje popularnu 24-godišnju princezu Aiko, Naruhitovu kćer, kao i dvije starije sestre princa Hisahita, iz bilo kakve mogućnosti da jednog dana sjednu na prijestolje krizantema. Zakon je donesen nakon značajnih pregovora unutar vladajuće konzervativne stranke koju predvodi Sanae Takaichi, prva japanska premijerka, koja se protivi ženskom nasljeđivanju.

Seiichiro Murakami, dugogodišnji član vladajuće Liberalno-demokratske stranke, rekao je nakon što je donji dom 10. srpnja usvojio zakon da je "apsolutno nečuveno" isključiti mogućnost da princeza Aiko postane caricom. Bivši član carske obitelji, 81-godišnji Asahiro Kuni, rekao je da bi bilo nerealno posvojiti daleke muške rođake, dodajući da bi savjetovao svojim unucima da odbiju takav prijedlog. Kuni je član jedne od 11 grana carske obitelji koje su napustile carski registar nakon Drugog svjetskog rata. „Nakon 15 godina udisanja zraka slobode,“ rekao je, "mislim da bi bilo teško prilagoditi se životu unutar carske obitelji“, dodao je za list Asahi.

„Možda postoje ljudi koji bi se željeli pridružiti carskoj obitelji, ali da razumiju teškoće života kao člana te obitelji, vjerojatno se ne bi tako izjasnili“, dodao je. Dnevni list Yomiuri, inače odan Liberalno-demokratskoj stranci, također je kritizirao vladu u nedavnom pismu urednika. Carska obitelj sada ima ukupno 16 članova, od kojih pet muškaraca. Prema anketi Asahija objavljenoj u svibnju, 72% Japanaca podržava promjenu pravila kako bi se ženama omogućilo da stupe na prijestolje.