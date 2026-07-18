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'VODENA BOMBA' POGODILA BEČ

Grmljavina blokirala bečku zračnu luku. Putnici iz Zadra morali ostati u zrakoplovu

ARCHIVBILD, Leben mit COVID-19 in Wien
Foto: EXPA/ Florian Schroetter
1/3
VL
Autor
Snježana Herek
18.07.2026.
u 00:02

Prema medijskim izvješćima, zrakoplov je već sletio kada je odjednom počelo grmjeti i olujni vjetar i kiša onemogućili su iskrcavanje iz zrakoplova

Zbog olujnog nevremena i jake tuče nad Bečom i Donjom Austrijom, u petak je između 17,30 i 18 sati bio obustavljen rad bečke zračne luke Schwechat. Putnici na jednom od letova morali su ostati u zrakoplovu. Ali, na sreću, prizemljenom. Riječ je o putnicima na letu iz Zadra, izvještavaju u petak navečer austrijski mediji. Prema medijskim izvješćima, zrakoplov je već sletio kada je odjednom počelo grmjeti i olujni vjetar i kiša onemogućili su iskrcavanje iz zrakoplova.

Rad na platformi morao je biti privremeno obustavljen iz sigurnosnih razloga zbog grmljavine koja nije prestajala. Stoga je oko 17,30 i 18 sati uvedena međunarodno propisana mjera tzv. “zatvaranje” zračne luke. Prema toj mjeri, ako se unutar radijusa od pet kilometara od zračne luke nalazi područje s grmljavinskom olujom, sve radnje i aktivnosti na platformi se zaustavljaju. Tijekom tog vremena ni putnici niti zaposlenici ne smiju biti na platformi, kako ne bi bili izloženi riziku od udara groma. To također znači da su iskrcavanje, istovar prtljage i rukovanje zrakoplovom privremeno onemogućeni odnosno zaustavljeni.

Glasnogovornik bečke zračne luke Peter Kleemann potvrdio je austrijski dnevni list “Kronen Zeitung” da je zatvaranje zračne luke bilo uvjetovano vremenskim neprilikama. “Zbog stvaranja grmljavinske oluje u blizini zračne luke, morala su se, iz sigurnosnih razloga, uvesti privremena operativna ograničenja”, istakao je Kleemann. Prema Kleemannovim riječima, zračna luka je ubrzo po smirenju grmljavine nastavila s radom. “Sav pogon i sve djelatnosti ponovno su pokrenute nakon 20 do 30 minuta”, dodao je glasnogovornik bečke zračne luke Schwechat. Uz opasku, kako su putnici iz Zadra potom uspjeli napustiti zrakoplov i nastaviti putovanje.

List “Kronen Zeitung” pod naslovom “Vodena bomba” pogodila Beč, poplava u Albertini” izvještava u petak navečer kako je ogromna količina kiše pala u kratkom vremenu na austrijski glavni grad i okolicu, a posljedice su vidljive i u jednom od najpoznatijih svjetskih hramova umjetnosti, muzeju “Albertina”, u čije su prostore zbog kiše nahrupile vodene bujice i počinile štetu. Nasreäu ne na umjetninama! U i oko Beča palo je 30 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, u bečkom kvartu Döbling je izmjereno ukupno 48 litara.
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ARCHIVBILD, Leben mit COVID-19 in Wien
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Ključne riječi
letovi zračna luka Beč nevrijeme

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