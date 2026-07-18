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KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE?

Stiže osvježenje! Ako ste planirali vikend na otvorenom, ovo morate znati

Dusko Jaramaz/PIXSELL/ Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.07.2026.
u 07:24

Hrvatsku očekuje promjena vremena koja će donijeti češće pljuskove, grmljavinu i lokalno moguće nevrijeme, a početkom novog tjedna stiže i osjetno osvježenje te pad temperature.

Nakon dana obilježenih visokim temperaturama, Hrvatsku tijekom vikenda očekuje promjena vremena. Nestabilna zračna masa donijet će češće pljuskove, grmljavinu, a lokalno su moguća i izraženija nevremena. Od početka novog tjedna temperature će postupno padati, javlja DHMZ,  a vrućina će najprije popustiti na kopnu, potom i na Jadranu. Idućih dana vrijeme će biti sve nestabilnije zbog približavanja frontalnog sustava sa sjeverozapada koji donosi vlagom bogat i nestabilan zrak. Pljuskovi, kojih je u petak bilo uglavnom na zapadu Hrvatske, tijekom vikenda proširit će se na veći dio zemlje, a ponegdje bi mogli biti i vrlo intenzivni, praćeni grmljavinom te mogućim nevremenom.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u subotu će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Izraženiji pljuskovi i grmljavina mogući su tijekom noći te ponovno u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura dosezat će oko 32 stupnja. U središnjoj Hrvatskoj očekuje se svježije i nestabilnije vrijeme s manje sunčanih razdoblja. Ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi, pa i nevrijeme, uz prolazno jak vjetar tijekom nestabilnosti. Na sjevernom Jadranu izmjenjivat će se sunce i oblaci, a lokalno su mogući neverini. Jutarnja bura tijekom dana će okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dok će se temperature kretati između 29 i 33 stupnja.

Dalmacija će još zadržati ljetnu vrućinu. Prevladavat će sunčano vrijeme, a u unutrašnjosti će temperature dosezati i 35 stupnjeva. Ipak, nakon subote i ondje postupno stižu oblaci, kiša i neverini, a uz buru i sjeverozapadnjak počet će pritjecati svježiji zrak. U unutrašnjosti će se kiša zadržati i početkom novog tjedna, pri čemu su najizraženiji pljuskovi izgledni u nedjelju. U ponedjeljak će u sjevernim krajevima uglavnom biti suho, uz osjetan pad temperature i svježiji sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će vrućina najprije popustiti na sjeveru, a od utorka i u Dalmaciji. Bura će pritom na sjevernom dijelu obale dodatno jačati te će mjestimice biti umjerena do jaka. Meteorolozi upozoravaju da je na Jadranu i dalje na snazi toplinski val, a zbog mogućih lokalnih nevremena građanima savjetuju da prate vremensku prognozu i upozorenja te boravak na otvorenom prilagode razvoju vremenskih prilika.
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