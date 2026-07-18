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SLUČAJ IZ ĐAKOVA

Mislio da ulaže, a zapravo je ostao bez svega! Prevaranti mu uzeli više od 20.000 eura

Zaštita autorskih prava, ilustracija
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.07.2026.
u 07:37

Policija traga za nepoznatim počiniteljem te ponovno upozorava građane da budu oprezni prilikom ulaganja putem interneta i da prije bilo kakvih uplata provjere vjerodostojnost platformi i osoba s kojima posluju

U želji da trguje kriptovalutama, 63-godišnji muškarac s đakovačkog područja ostao je bez više od 20.000 eura. Nakon što je stupio u kontakt s nepoznatom osobom, u nekoliko je navrata uplaćivao novac na račun za koji je vjerovao da služi trgovanju, no pokazalo se da je riječ o prijevari. U Policijskoj upravi osječko-baranjskoj izvijestili su kako je 63-godišnji Đakovčanin nedavno postao žrtva internetske prijevare povezane s trgovanjem kriptovalutama.

Kako navode iz policije, nepoznata osoba lažnim mu je prikazivanjem činjenica stvorila dojam da ulaže u trgovanje kriptovalutama te ga nagovorila da u nekoliko navrata uplati novac na lažno prikazan korisnički račun. Muškarac je tako uplatio ukupno više od 20.000 eura, a tek je naknadno shvatio da je prevaren. Policija traga za nepoznatim počiniteljem te ponovno upozorava građane da budu oprezni prilikom ulaganja putem interneta i da prije bilo kakvih uplata provjere vjerodostojnost platformi i osoba s kojima posluju.

Ključne riječi
Đakovo prevara

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