Tragedija u Italiji: Preminula djevojčica (11) koju je usisna pumpa povukla pod vodu, roditelji donirali njezine organe

Jedanaestogodišnja djevojčica iz mjesta Suisio u talijanskoj pokrajini Bergamo preminula je nakon teške nesreće koja se u srijedu dogodila u bazenu jednog kupališta u Sestri Levanteu, u regiji Ligurija. Djevojčica je ostala zarobljena pod vodom nakon što joj se kosa zaplela u usisni otvor bazena, javlja L'Eco di Bergamo.

Smrt djevojčice tijekom noći potvrdila je Uprava dječje bolnice Giannina Gaslini u Genovi, gdje je bila hospitalizirana od 15. srpnja u iznimno teškom stanju. 'S dubokom tugom obavještavamo javnost da je djevojčica preminula nakon završetka razdoblja promatranja i svih kliničkih postupaka predviđenih medicinskim protokolom', priopćili su iz bolnice.

U jednom od najtežih trenutaka u životu, roditelji su pristali donirati organe svoje kćeri. 'Cijela bolnica suosjeća s obitelji i izražava duboku zahvalnost za odluku koja je nenadoknadiv gubitak pretvorila u konkretnu nadu za druge obitelji', poručili su iz bolnice, dodajući da zbog zaštite privatnosti neće objavljivati dodatne informacije.

Tragedija se dogodila u kupalištu Bagni Segesta. Dok su se ostali članovi obitelji spremali krenuti kući, djevojčica je ostala u manjem bazenu, nalik hidromasažnoj kadi, kako bi se još jednom okupala. Prema prvim informacijama, u bazenu je bio još jedan maloljetnik koji je prvi primijetio da Alice nije dobrovoljno pod vodom, već da je ostala zarobljena i ne može izroniti. Odmah je pozvana pomoć. Vlasnik kupališta škarama je prerezao djevojčičinu kosu koja se zaplela u usisni otvor bazena i tako je uspio osloboditi. Ubrzo su stigli djelatnici hitne pomoći koji su gotovo 45 minuta provodili reanimaciju, koristeći i defibrilator. Djevojčica nije dolazila svijesti te je helikopterom u kritičnom stanju prevezena u bolnicu u Genovi.

Talijanske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile sve okolnosti tragedije. Bazen u kojem se nesreća dogodila stavljen je pod službeni nadzor, a istražitelji su obavili očevid, prikupili iskaze svjedoka te izuzeli snimke videonadzora. Među ispitanima su vlasnik kupališta, zaposlenici, kupači i članovi obitelji. Istražitelji će utvrditi je li sustav usisavanja bio ispravan, je li redovito održavan te jesu li bile zadovoljene sve sigurnosne mjere. Provjerava se i zbog čega u trenutku nesreće nije bilo osobe zadužene za neposredni nadzor bazena, za razliku od dijela kupališta uz more.