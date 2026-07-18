Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKA TUGA

Tragedija u Italiji: Preminula djevojčica (11) koju je usisna pumpa povukla pod vodu, roditelji donirali njezine organe

Pixabay
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
18.07.2026.
u 00:08

Smrt djevojčice tijekom noći potvrdila je Uprava dječje bolnice Giannina Gaslini u Genovi, gdje je bila hospitalizirana od 15. srpnja u iznimno teškom stanju. 'S dubokom tugom obavještavamo javnost da je djevojčica preminula nakon završetka razdoblja promatranja i svih kliničkih postupaka predviđenih medicinskim protokolom', priopćili su iz bolnice

Jedanaestogodišnja djevojčica iz mjesta Suisio u talijanskoj pokrajini Bergamo preminula je nakon teške nesreće koja se u srijedu dogodila u bazenu jednog kupališta u Sestri Levanteu, u regiji Ligurija. Djevojčica je ostala zarobljena pod vodom nakon što joj se kosa zaplela u usisni otvor bazena, javlja L'Eco di Bergamo.

Smrt djevojčice tijekom noći potvrdila je Uprava dječje bolnice Giannina Gaslini u Genovi, gdje je bila hospitalizirana od 15. srpnja u iznimno teškom stanju. 'S dubokom tugom obavještavamo javnost da je djevojčica preminula nakon završetka razdoblja promatranja i svih kliničkih postupaka predviđenih medicinskim protokolom', priopćili su iz bolnice.

U jednom od najtežih trenutaka u životu, roditelji su pristali donirati organe svoje kćeri. 'Cijela bolnica suosjeća s obitelji i izražava duboku zahvalnost za odluku koja je nenadoknadiv gubitak pretvorila u konkretnu nadu za druge obitelji', poručili su iz bolnice, dodajući da zbog zaštite privatnosti neće objavljivati dodatne informacije.

Tragedija se dogodila u kupalištu Bagni Segesta. Dok su se ostali članovi obitelji spremali krenuti kući, djevojčica je ostala u manjem bazenu, nalik hidromasažnoj kadi, kako bi se još jednom okupala. Prema prvim informacijama, u bazenu je bio još jedan maloljetnik koji je prvi primijetio da Alice nije dobrovoljno pod vodom, već da je ostala zarobljena i ne može izroniti. Odmah je pozvana pomoć. Vlasnik kupališta škarama je prerezao djevojčičinu kosu koja se zaplela u usisni otvor bazena i tako je uspio osloboditi. Ubrzo su stigli djelatnici hitne pomoći koji su gotovo 45 minuta provodili reanimaciju, koristeći i defibrilator. Djevojčica nije dolazila svijesti te je helikopterom u kritičnom stanju prevezena u bolnicu u Genovi.

Talijanske vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile sve okolnosti tragedije. Bazen u kojem se nesreća dogodila stavljen je pod službeni nadzor, a istražitelji su obavili očevid, prikupili iskaze svjedoka te izuzeli snimke videonadzora. Među ispitanima su vlasnik kupališta, zaposlenici, kupači i članovi obitelji. Istražitelji će utvrditi je li sustav usisavanja bio ispravan, je li redovito održavan te jesu li bile zadovoljene sve sigurnosne mjere. Provjerava se i zbog čega u trenutku nesreće nije bilo osobe zadužene za neposredni nadzor bazena, za razliku od dijela kupališta uz more.
FOTO Za 155 tisuća eura prodaje se apartman iz snova: Dva balkona, pogled na more i roštilj u zelenilu
1/22
Ključne riječi
preminula djevojčica Italija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!