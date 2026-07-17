Majka ubojice Henryja Nowaka uklonila nož s mjesta zločina, sud joj izrekao tri godine zatvora

Majka ubojice Henryja Nowaka osuđena je na tri godine zatvora jer je sa mjesta zločina uklonila oružje kojim je počinjeno ubojstvo. Vickrum Digwa nožem s oštricom dugom 21 centimetar usmrtio je 18-godišnjeg studenta koji se 3. prosinca vraćao kući nakon noćnog izlaska u Southamptonu. U lipnju je osuđen na doživotni zatvor, uz mogućnost uvjetnog otpusta tek nakon najmanje 21 godine. Kiran Kaur (53), iz ulice St Denys Road u Southamptonu, u svibnju je na Krunskom sudu u Southamptonu proglašena krivom za pomaganje počinitelju kaznenog djela.

Izričući joj kaznu, sudac William Mousley rekao je kako bi se „odgovoran roditelj suprotstavio svojem sinu“ i zatražio od njega da „učini ono što je ispravno“. – Uzeli ste nož i odnijeli ga u obiteljski dom, gdje ste ga stavili među ostalo oružje u spavaćoj sobi svojega sina – kazao je sudac. Dodao je da je Kaur nož smjestila među „veću zbirku ceremonijalnog i drugog oružja“, čime je mogla prikriti njegovu stvarnu namjenu i pomoći sinu da izbjegne uhićenje.

Sudac je priznao kako je malo vjerojatno da će Kaur ponovno počiniti kazneno djelo te da je njezin motiv bio „pogrešna želja da zaštiti sina, a ne stjecanje bilo kakve osobne koristi“. – Međutim, zbog težine vašega kaznenog djela morate biti kažnjeni. Kazna ujedno mora odvratiti druge koji bi se mogli naći u sličnoj situaciji od toga da postupe kao vi – poručio joj je. Digwa je nož predao majci, a policija ga je poslije pronašla u obiteljskoj kući, zajedno s više od 20 komada drugog oružja.

Tužitelj Nicholas Lobbenberg postupke Kiran Kaur opisao je kao „kriminalno ponašanje najvišega stupnja“, istaknuvši da je njezina uloga u uklanjanju noža bila „ključna“. Sud je izvijestio da policija nož nije pronašla sve do sedam dana nakon napada. Njezin odvjetnik Mark Watson, međutim, ustvrdio je da je riječ o „spontanom činu počinjenom u svega nekoliko trenutaka“ i „instinktivnoj želji da zaštiti vlastito dijete“. Kelly Newman iz britanskoga Državnog odvjetništva nakon izricanja presude poručila je: – Oni koji pokušavaju pomoći ubojicama da izbjegnu pravdu ne smiju ni trenutka sumnjati da će i sami odgovarati za svoje postupke.

Policajci su Henryju Nowaku stavili lisice dok je teško ranjen ležao na mjestu napada. Digwa je policiji lagao da ga je mladić vrijeđao na rasnoj osnovi te da je postupio u samoobrani. Policajcima je rekao da mu je s glave srušen turban i da je i sam ozlijeđen. Snimka policijskih kamera, koju je policija Hampshirea i otoka Wight objavila uz dopuštenje obitelji, prikazuje dolazak policajaca na mjesto događaja te njihove razgovore s Digwom i drugim osobama. Na snimci se vidi Nowak kako leži na tlu. Više puta može se čuti kako govori: „Izboden sam“ i „Ne mogu disati“.

Policajci su ga potom okrenuli na bok i ruke mu vezali lisicama iza leđa. Nakon nekoliko minuta Nowak je prestao reagirati. Jedan od policajaca nakon toga mu je rekao da je uhićen zbog napada. Protiv dvojice policijskih službenika vodi se istraga zbog moguće teške povrede službene dužnosti. U izjavi pročitanoj ispred suda u lipnju Henryjev otac Mark Nowak „neljudsko i ponižavajuće“ postupanje policajaca prema njegovu sinu usporedio je s „obzirnošću“ koju su pokazali prema njegovu ubojici. Policija Hampshirea u međuvremenu se ispričala obitelji Nowak zbog načina na koji su njezini službenici postupali prema Henryju.

Nowak, podrijetlom iz Chafford Hundreda u Essexu, bio je student prve godine Sveučilišta u Southamptonu. Vraćao se prema studentskom smještaju nakon večernjeg izlaska, a na suđenju je rečeno da je količina alkohola u njegovoj krvi bila ispod zakonske granice dopuštene za upravljanje vozilom. Tužiteljstvo je navelo da je izboden pet puta – dvaput u stražnji dio nogu, jednom u lice te jednom u prsa. Upravo je rana na prsima bila smrtonosna.

Digwa je tvrdio da je nož nosio kao dio svoje sikhske vjere. Međutim, Sikh Federation priopćio je da oružje kojim se koristio nije bilo vjerski nož poznat kao kirpan. U transkriptu snimke razgovora iz policijskog kombija, do kojeg je došao BBC, zabilježeno je kako Digwa svojem bratu Gurpreetu priznaje da je mladića izbo više puta. Digwa, njegov brat i njihov otac izjasnili su se da nisu krivi po više optužbi povezanih s nezakonitim posjedovanjem oružja.

Nakon što je objavljena snimka policijskih kamera, u Southamptonu su izbili prosvjedi. Zbog nereda je dosad osuđeno više od 20 osoba. Tijekom sukoba ozlijeđeno je 12 policajaca i jedan policijski pas. Ured britanskoga glavnog državnog odvjetnika uputio je Digwinu presudu Žalbenom sudu na preispitivanje u okviru postupka koji se primjenjuje kada postoji sumnja da je izrečena kazna neopravdano blaga. Digwa istodobno pokušava ishoditi dopuštenje za žalbu protiv osuđujuće presude i izrečene kazne. Potpuna mrtvozornička istraga o smrti Henryja Nowaka trebala bi biti održana sljedeće godine u Winchesteru.