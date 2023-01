Nova podvarijanta Kraken brzo se širi, ali donosi i dobre vijesti

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavio je u petak da najnovija podvarijanta koronavirusa koja se brzo širi nije velik rizik za većinu ljudi u Europi. Stručnjaci su u petak upozorili da su ranjive skupine poput osoba starije životne dobi, necijepljenih ili onih s kompromitiranim imunosnim sustavima izloženi umjerenom do visokom riziku od nove omikronove podvarijante XBB.1.5. No istaknuli su da izgleda da je rizik za opću populaciju u Europskom ekonomskom prostoru nizak, uz ogradu.

"Postoji nekoliko nepoznanica u vezi s XBB.1.5 podvarijantom i ova bi se procjena mogla promijeniti u tjednima koji dolaze kako budemo raspolagali s više dokaza", navodi se u izvješću ECDC-a. Podvarijanta XBB.1.5 omikron varijante koronavirusa jako se brzo širi u SAD-u, ali je još relativno rijetka u Europi. ECDC očekuje da će se brzo proširiti.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Matematički modeli sugeriraju da bi XBB.1.5 podvarijanta mogla postati dominantna u Europskom ekonomskom prostoru (EU, Island, Lihtenštajn i Norveška) za mjesec do dva. Za sada nema dokaza da ta podvarijanta izaziva težu bolest od ranijih podvarijanti omikrona, navodi ECDC.

Institut Robert Koch, njemačka agencija za kontrolu i prevenciju bolesti, objavio je u četvrtak da je XBB.1.5 potvrđen kod samo 1 posto uzoraka zaraženih osoba analiziranih u laboratoriju.

WHO je u petak skratio preporučeno razdoblje izolacije za zaražene covidom na 10 dana za one koji imaju simptome i pet dana na one koji nemaju. Do sada je preporuka bila 13 dana izolacije za osobe sa simptomima i 10 dana za one bez simptoma.

