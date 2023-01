Objavljene satelitske snimke koje pokazuju kaos u Kini zbog Covida: 'U 6 godina rada nikada nije bilo ovako'

Usprkos tvrdnjama kineskih vlasti kako je pandemija pod kontrolom, poslijednje fotografije satelita sugeriraju u potpunosti drugačiju sliku. Naime, pogrebna poduzeća u Chengduu, gradu sa više od 16 milijuna stanovnika, omogućavaju rodbini preminulih svega dvije minute kako bi se oprostili od preminulih, a u Shanghaiju se termini za kremaciju prodaju za 300 američkih dolara. Sve ovo događa se u jeku obustave mjera "nultog covida", što može ozbiljno baciti sumnju na tvrdnje vlasti o manje od 40 umrlih u proteklih mjesec dana i tvrdnje tamošnjih medija o padu broja hospitalizacija.

Fotografije koje je Maxar Technologies proslijedio Washington Postu prikazuju očit rast kako u kapacitetima, tako i aktivnosti rada pogrebnih poduzeća u usporedbi s krajem prošle godine u nekolicini velikih gradova od sjevera do juga zemlje. Također prenose izjave zaposlenih, koji tvrde da telefoni neprestano zvone, zamrzivači su konstantno puni, a istovremeno radi čak osam mjesta za kremaciju. Obitelji preminulih navodno su morale čekati cijele noći kako bi zakazale termine.

The @washingtonpost examined @Maxar satellite imagery taken of China since December, which showed an uptick in activity at funeral homes across six different cities. pic.twitter.com/BAwacD0gFk

- Ovdje radim šest godina i nikad nije bilo ovako prometno - ispričao je to recepcionar u pogrebnom poduzeću u Chongqingu u jugozapadnoj Kini.

Osim toga, navodno se pogrebnim poduzećima obujam posla toliko povećao da su neke čak i prestale pružati usluge pogreba, a sada nude samo usluge kremiranja i ''skladištenja tijela''.

China is facing the worst nightmare due to Covid. Look at the state of funeral homes full of dead bodies in China. The World needs to buckle up! #CovidIsNotOver #COVID #corona #Covid_19 #CovidIsntOver #China #ChinaCovidCases #COVID19 pic.twitter.com/kqcR0Eogyv