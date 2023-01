WHO objavio nove smjernice za covid: Preporučuje se kraća izolacija

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je nove smjernice za osobe zaražene koronavirusom. WHO je preporučio da zaraženi sa simptomima budu u izolaciji 10 dana, a osobe bez simptoma pet dana, dok je prethodno preporučivao 13 dana izolacije za zaražene osobe sa simptomima i 10 dana za one bez simptoma.

Sada preporučuje i brze antigenske testove za zaražene osobe kako bi se vidjelo je li infekcija prošla kako bi se potencijalno skratila njihova izolacija.

WHO svoje preporuke temelji na 12 studija s gotovo 3000 sudionika. No to su samo preporuke, a svaka država može objaviti vlastite smjernice.

