Tresu stotine potresa, a 'ledenjak sudnjeg dana' je nestabilan. Njegov kolaps mogao bi imati ozbiljne posljedice

Raspadanje antarktičkog ledenjaka Thwaites, poznatog kao "ledenjak sudnjeg dana", moglo bi uzrokovati između 60 centimetara i tri metra razornih poplava u obalnim zajednicama diljem svijeta, a oko njega su zabilježene stotine potresa. Prema novim podacima, ledenjak - velik gotovo kao Velika Britanija - još je krhkiji nego što su stručnjaci strahovali. Otkriće je objavljeno u časopisu Geophysical Research Letters, a prenio ga je portal Futurism koji napominje kako se čini da napori svjetskih vlada u zaustavljanju globalnog zatopljenja nisu bili ni blizu dovoljni.

Kako bi se nadzirao neizbježan kolaps, seizmolog s Australskog nacionalnog sveučilišta Thanh-Son Phạm predlaže uspostavu seizmičke mreže na ledenom kontinentu kako bi se pratila dinamika ledenjaka koja se može naglo promijeniti u nadolazećim desetljećima ili čak godinama. Naime, Phạm je otkrio 362 do sada neprepoznata seizmička događaja između 2010. i 2023. godine, a većina se dogodila u području gdje se nalaze ledenjak Thwaites i ledenjak Pine Island, još jedan veliki ledeni blok koji je smanjen posljednjih godina.

Potresi na ledenjacima često su povezani s otkidanjima ledenih brjegova tijekom toplijih mjeseci. No, dinamika koja pokreće antarktičke potrese slabo je poznata s obzirom na to da nema dovoljno podataka o njima.

Kako bi se situacija unaprijedila, Phạm je razvio algoritam koji prepoznaje uzorke prikupljene seizmičkim monitorima na Antarktiku. Na temelju tih podataka, utvrdio je da je 245 od 362 zabilježena potresa poteklo s ledenjaka Thwaites. Pritom, vjeruje da su oni uzrokovani otkidanjima ledenih brjegova u ocean.