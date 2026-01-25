Znanstvenici objasnili pojavu kakva u Jadranu nije viđena 20 godina: 'Može ozbiljno narušiti kvalitetu života'

Hrvatski znanstvenici otkrili su uzroke masovne pojave morske sluzi u sjevernom Jadranu 2024., kakva nije zabilježena više od 20 godina, a istraživanje objavljeno u Scientific Reportsu pokazuje ključnu ulogu zagrijavanja mora, rijeke Po i cvjetanja fitoplanktona.

Istraživanje su proveli znanstvenici Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković (CIM IRB) u suradnji s hrvatskom tehnološkom tvrtkom SeaCras i Algebra Bernays sveučilištem, kombinirajući napredna terenska mjerenja, senzore i analize satelitskih podataka, priopćio je IRB. U njemu su detaljno objasnili zašto je došlo do ovako izraženog događaja, identificirajući ključne meteorološke i oceanografske uvjete koji su mu prethodili, ali i ​​odredili i pratili brojnost i pojavu fitoplanktonskih vrsta koje su sudjelovale u proizvodnji sluzi.

"Ovakvi događaji mogu ozbiljno narušiti morski ekosustav i izravno pogoditi obalne zajednice, od turizma i ribarstva do kvalitete života pa je razumijevanje njihovih uzroka ključno za pravodobno upozoravanje i prilagodbu", ističu znanstvenici.

Iako je cvjetanje mora prirodna i sezonalna pojava, promjene okolišnih uvjeta poput porasta temperature mora, smanjene izmjene vodenih masa te povećanog dotoka slatke vode i nutrijenata mogu dovesti do abnormalnih nakupina morske sluzi.Takvi događaji imaju značajan utjecaj na morski ekosustav, ali i na ljudske aktivnosti poput turizma, ribarstva, pomorskog prometa i rekreacije, pojasnili su.

Rezultati istraživanja pokazali su da je svaka faza pojave velikih nakupina morske sluzi tijekom 2024. bila izravno povezana s iznimno intenzivnim cvjetanjem fitoplanktona koji su imali ključnu ulogu u stvaranju i razvoju morske sluzi, dok je raznolikost vrsta planktona u samim nakupinama tijekom tog razdoblja bila smanjena u odnosu na uobičajene sezonske cvjetove.

Također je pokazalo da je nastanak morske sluzi bio usko povezan s porastom temperature mora te naglim padovima saliniteta uzrokovanima pojačanim dotokom slatke vode, osobito iz rijeke Po, što je stvorilo okolišne uvjete pogodne za razvoj i nakupljanje sluzi. Same nakupine sluzi, povezane u strukture, varirale su od dugačkih i preko 20 kilometara do lokalno migrirajućih nakupina manjih od 20 metara.

Naglasili su kako posebna vrijednost ovog istraživanja leži u kombinaciji različitih tehnologija i frekventnim mjerenjima. Znanstvenici CIM IRB-a koristili su oceanografske plutače ODAS, koje se nalaze oko četiri nautičke milje od Rovinja, i koje kontinuirano bilježe fizikalne i biološke parametre mora, te napredne protočno-citometrijske analize koje otkrivaju kako se mijenja sastav planktonskih zajednica. Tvrtka SeaCras nadopunila je terenska mjerenja vlastitim AI analizama satelitskih snimaka visoke prostorne rezolucije čime je omogućeno preciznije praćenje prostornog širenja i dinamike događaja.

"Ovakva razina vremenske i prostorne rezolucije omogućila nam je da prvi put u potpunosti povežemo promjene u okolišnim uvjetima s ponašanjem planktonskih zajednica i nastankom morske sluzi. To je ključan iskorak u razumijevanju ovog kompleksnog fenomena", ističe Daniela Marić Pfannkuchen, viša znanstvena suradnica u Centru za istraživanje mora Rovinj na IRB-u te dopisna autorica na radu.

Dobiveni rezultati imaju veliku važnost jer pojava morske sluzi može ozbiljno utjecati na obalne zajednice i gospodarstvo. Guste nakupine sluzi otežavaju ribolov i oštećuju ribarske mreže, smanjuju kvalitetu doživljaja mora za kupače te negativno utječu na percepciju čistoće mora u turističkoj sezoni.

Razumijevanje mehanizama koji dovode do ovakvih događaja ključno je za razvoj sustava ranog upozoravanja te prilagodbu budućim posljedicama klimatskih promjena, zaključili su. Centar za istraživanje mora IRB-a jedan je od vodećih znanstvenih centara u regiji za istraživanje morskih ekosustava, dok je SeaCras hrvatska tvrtka specijalizirana za analizu mora pomoću satelitskih podataka i umjetne inteligencije.

Zajedno rade na razvoju naprednih sustava ranog upozoravanja temeljenih na konceptu digitalnog blizanca mora, mapiranju podmorja, ali i primjene u području javnog zdravstva, s ciljem detekcije i praćenja različitih polutanata poput mikroplastike, fekalnog onečišćenja i drugih.