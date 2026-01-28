Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'DOĐI, IDEMO'

VIDEO Zaustavio Trumpa u restoranu s neočekivanim zahtjevom, evo kako je čelnik SAD-a reagirao

U.S. President Donald Trump visits Machine Shed restaurant in Urbandale
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/6
Autor
Dora Taslak
28.01.2026.
u 11:55

Muškarac je u kratkoj molitvi zahvalio Bogu na predsjedniku, a molio je za mudrost, razboritost i mir

Američki čelnik Donald Trump posjetio je restoran Machine Shed u Iowi, prije njegova govora blizu Des Moinesa. Tada ga je jedan muškarac zaustavio te ga pitao smije li se pomoliti za njega, a video trenutka na platformi X podijelila je predsjednikova pomoćnica Margo Martin.

"Smijem li se pomoliti za vas na brzinu?“, upitao je čovjek. "Apsolutno! Dođi, idemo", odgovorio je Trump, spustivši glavu dok je čovjek počeo molitvu. Kako navodi Fox News, muškarac je u kratkoj molitvi zahvalio Bogu na predsjedniku, a molio je za mudrost, razboritost i mir. Pridružili su mu se i ostali u restoranu. 

"Gospodine Bože, zahvaljujemo na ovom predsjedniku. Gospodine, hvala na njemu i na njegovom potencijalu. Hvala za trajnu mudrost, molimo za razboritost. Molimo za nadu, molimo za više mira", rekao je čovjek tijekom molitve.

Bijela kuća nedavno je objavila nacionalni poziv na molitvu i duhovno obnavljanje uoči 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država. Trump je pozvao Amerikance da se mole za naciju i njezin narod, rekavši da je zemlja dugo bila održavana i ojačana molitvom. 
Ključne riječi
Molitva SAD Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!