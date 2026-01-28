VIDEO Zaustavio Trumpa u restoranu s neočekivanim zahtjevom, evo kako je čelnik SAD-a reagirao

Američki čelnik Donald Trump posjetio je restoran Machine Shed u Iowi, prije njegova govora blizu Des Moinesa. Tada ga je jedan muškarac zaustavio te ga pitao smije li se pomoliti za njega, a video trenutka na platformi X podijelila je predsjednikova pomoćnica Margo Martin.

"Smijem li se pomoliti za vas na brzinu?“, upitao je čovjek. "Apsolutno! Dođi, idemo", odgovorio je Trump, spustivši glavu dok je čovjek počeo molitvu. Kako navodi Fox News, muškarac je u kratkoj molitvi zahvalio Bogu na predsjedniku, a molio je za mudrost, razboritost i mir. Pridružili su mu se i ostali u restoranu.

"Gospodine Bože, zahvaljujemo na ovom predsjedniku. Gospodine, hvala na njemu i na njegovom potencijalu. Hvala za trajnu mudrost, molimo za razboritost. Molimo za nadu, molimo za više mira", rekao je čovjek tijekom molitve.

Bijela kuća nedavno je objavila nacionalni poziv na molitvu i duhovno obnavljanje uoči 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država. Trump je pozvao Amerikance da se mole za naciju i njezin narod, rekavši da je zemlja dugo bila održavana i ojačana molitvom.