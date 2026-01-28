Pseći prijatelji za duge staze: Ovo je 7 najdugovječnijih pasmina, neki dočekaju punoljetnost
Ako tražite psa uz kojeg ćete imati dugi suživot, čini se kako biste se trebali usredotočiti na manje pasmine. Statistike i iskustvo uzgajivača i veterinara uglavnom se slažu: mali psi u prosjeku žive dulje, a neke pasmine bez problema dočekaju duboku starost. U praksi, na dugovječnost najviše utječu genetika, kvaliteta prehrane, redovito kretanje i preventiva kod veterinara. Ipak, kad je o starenju riječ, geni su najviše na strani ovih 7 pasmina.
Čivava: Očekivani životni vijek čivave je između 14 i 16 godina, što je svrstava među dugovječnije pasmine. Iako je malena, zna biti iznenađujuće čvrsta i živahna pa joj redovita šetnja i mentalna stimulacija itekako odgovaraju. Za dulji i kvalitetniji život presudni su kontrola težine i redovita briga o zubima jer su mali psi skloniji dentalnim problemima.
Toy pudla: Toy pudle imaju široko raspon očekivanog životnog vijeka, od 10 do čak 18 godina. Poznate su po inteligenciji i lakoći učenja, pa im dugovječnost ide ruku pod ruku s aktivnim životom i rutinom. Najviše im koristi dosljedna briga: kvalitetna prehrana, kretanje i redovite kontrole, osobito zubi i koljena.
Jazavčar: Za jazavčare se često navodi očekivani životni vijek od 12 do 16 godina. To su psi s velikim karakterom i izdržljivošću, ali s građom koja traži malo više pameti u svakodnevici. Ako želite da doživi starost u formi, ključni su održavanje idealne tjelesne težine i oprez s leđima, npr. manje skakanja s visine.
Papillon: Papilloni se često opisuju kao mali psi s velikom energijom, a očekivani životni vijek im je od 14 do 16 godina. Vrlo su bistri i vole učiti, što znači da im mentalne igre i trening mogu biti jednako važni kao i šetnje. Kao i kod mnogih toy pasmina, redovita dentalna rutina može značiti veliku razliku.
Maltezer: Maltezeri imaju očekivani životni vijek od 12 do 15 godina. Ljudi ih vole jer su nježni i privrženi, a zbog veličine se lako uklapaju u gradski ritam života. Za dug život traže dosljednu njegu dlake i zubi te prevenciju debljanja koje opterećuje zglobove.
Shih Tzu: Za shih tzua stručnjaci navode raspon od 10 do čak 18 godina, što je impresivno za pasminu s prepoznatljivom kratkom njuškom. Kod ovih pića važno je paziti da se suviše ne naprežu jer mogu imati problema s disanjem, osobito ljeti i tijekom jačeg napora. Uz dobru rutinu, zdrave navike i redovite kontrole, mnogi shih tzuovi dočekaju vrlo zavidnu starost.
Russell terijer: Očekivani životni vijek russell terijera je od 12 do 14 godina. To je pasmina koja uvijek ostaje 'mlada' u glavi: živahna, znatiželjna i stalno u pokretu, što dugoročno može biti plus. Najveći neprijatelji su im dosada i višak kilograma pa mu treba dovoljno aktivnosti i mentalnog posla svaki dan.