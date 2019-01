Nova droga stigla je i u Europu: Jako je jeftina, a nuspojave su stravične

Nova droga širi se Europom, a osobe koje je uzimaju imaju stravične nuspojave.

Riječ je o drogi po imenu flakka koju nazivaju kanibalskom drogom, a ljudi koji je uzimaju smrde po mačjem urinu te se ona uvozi iz Kine.

No smrad urina nije najveći problem s obzirom na to da korisnici imaju psihotične epizode i javlja se kanibalizam pod utjecajem tog opijata, a droga je posebno popularna u Velikoj Britaniji gdje jedna doza stoji dvadesetak kuna, piše The Sun.

– Flakka postaje sve popularnija u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog niske cijene, stoji oko 2,30 funti, a to je vrlo zabrinjavajuće. U 2018. godini zabilježeno je 950 slučajeva osoba pod utjecajem opijata koju su se ponašali kao zombiji – kaže stručnjak za narkotike Abbas Kanani.

Droga izgleda poput soli za kupanje, a može je se pojesti, ušmrkati, uzeti intravenozno ili putem injekcije.

Izaziva euforiju i podiže samopouzdanje poput kokaina, ali razlika je u tome što dovodi do paranoje i gubitka osjećaja za stvarnost.

Jedna žena koja je uzela opasnu drogu majci je iskopala oči, jedan je muškarac beskućniku odgrizao lice, a drugi je pokušao voditi ljubav sa stablom. Internetom se širio i video jednog zatvorenika koji je pod utjecajem flakke živom mišu odgrizao glavu.

