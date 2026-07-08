U bolnici i domu zdravlja u Livnu otkaze dalo 85% specijalista

Ne dođe li do preokreta i ne sjedne li se za stol i uvaži traženje livanjskih liječnika da im se povećaju plaće, sljedećeg utorka Županijskoj bolnici Livno i tamošnjem Domu zdravlja nedostajat će ukupno 31 liječnik. Neće imati nijednog anesteziologa, ginekologa ni internista, imat će samo jednog pedijatra, dva od donedavno četiri neurologa. Neće imati otorinolaringologa, fizijatra, ortopeda, oftalmologa... Čak 85% specijalista bolnice i Doma zdravlja u ponedjeljak je uručilo svoje otkaze, nakon što su njihovi zahtjevi poslije višemjesečnih ignoriranja dobili odbijenicu od mjerodavne vlasti Hercegbosanske županije, odnosno Kantona 10. Liječnici do utorka odrađuju zakonski otkazni rok, što znači da je zdravstvena skrb u livanjskoj bolnici i Domu zdravlja dostupna u dosadašnjem opsegu zaključno do ponedjeljka. Kolektivni odlazak tolikog broja liječnika predstavljao bi ozbiljan problem i kadrovski jačoj ustanovi, a za livanjsku bolnicu, koja broji najmanje liječnika od svih u BiH, donijet će nepopravljivu štetu koja će se prelomiti na pacijentima.

Upravo su plaće najveći razlog ovakve kadrovske devastacije, naime, liječnici u Hercegbosanskoj županiji, kojoj pripada Livno, imaju najmanje plaće u Federaciji BiH. – Doktori u Kantonu 10 imaju najniži koeficijent i najnižu satnicu u BiH, ona je manja od tri marke. Specijalist u Livnu prima plaću od 2600 konvertibilnih maraka, to je oko 1300 eura. Zato imaju i najmanje kadra. Livanjska bolnica ima dva anesteziologa, tri pedijatra, a to nije bilo dovoljno ni prije ovih otkaza. Četvero doktora iz Hitne dalo je otkaz, pitanje je kako će i Hitna funkcionirati. Županija tvrdi da će osigurati zdravstvenu skrb za stanovništvo, no to može dan ili dva, ali ne i dugoročno, a nije rješenje da pacijenti putuju 120 kilometara do Mostara – kaže nam dr. Marina Berberović, predsjednica Federalnog sindikata doktora medicine i stomatologije.

Čelnik Sindikata liječnika HBŽ-a dr. Ivica Jozić iznio je podatak da su plaće liječnika u Hercegbosanskoj županiji u prosjeku 30% niže od plaća kolega u ostalim županijama – od nekih 15% niže, a od nekih i 45%. Kantonalne (županijske) vlasti već su prvog dana iznijele čvrsto stajalište da nemaju namjeru popustiti. Pozivaju se na granski kolektivni ugovor kojim su obuhvaćeni svi tadašnji zahtjevi, a koji je na snazi do kraja ove godine. Tvrde kako nema mjesta pregovaranju sve do zakonskih 90 dana prije isteka, pogotovo jer se taj KU odnosi na sve medicinsko i nemedicinsko osoblje, a ne samo na liječnike, pa ne mogu parcijalno dogovarati dodatak kolektivnom s liječnicima.

Iz Liječničkog sindikata pak dokazuju da se aneksi redovito potpisuju, posebice kad se okolnosti promijene, a inflacija je, ističe M. Berberović, svakako promijenila situaciju potpisanu prije dvije i pol godine. Kantonalni premijer Ivan Vukadin ustvrdio je da je riječ o klasičnom ultimatumu u izbornoj godini te najavio da će organizirati zdravstvenu zaštitu kako pacijenti ne bi bili zakinuti. U Livno i inače dolazi ordinirati nemali broj liječnika iz Mostara, Splita i drugih centara pa će se najvjerojatnije tim putem pokušati nadoknaditi ovaj radikalni potez livanjskih liječnika, no pitanje je koliko je to moguće na dulje staze. Liječnici iz Livna pak vrlo lako mogu dobiti posao u susjednoj Zapadnohercegovačkoj županiji, ali i u ostalim dijelovima BiH, gdje su plaće veće. Isto tako, svi oni nostrificiraju diplomu čim je steknu kako bi danas-sutra mogli raditi i u Hrvatskoj, odnosno EU.