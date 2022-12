Normalizirao se promet na A1 nakon prevrtanja kamiona, na A3 kod Novske prometna nesreća

Promet se autocestom A1 od Jastrebarskog prema Karlovcu normalizirao u 3.15 sati, izvijestila je policija. Normalizacija prometa uspostavljena je gotovo devet sati nakon prevrtanja kamiona s robom, koji se prepriječio preko sve tri prometne trake za vožnju u smjeru juga.

U potpunosti je promet bio zatvoren od 18.30 do 22.40 kada je dizalica maknula kamion sa zaustavne trake, pa je policija njome mogla propustiti vozila iz dva i pol kilometra dugačke kolone. Sva su vozila prošla i nastavila put u 23.30, izvijestili su iz karlovačkog Centra 192. No i nakon toga se sav promet preusmjeravao s autoceste na izlaz Jastrebarsko i dalje starom karlovačkom cestom D1, jer je odvlačenje kamiona i čišćenje i sanacija autoceste na mjestu prevrtanja potrajalo do iza tri sata.

Inače, zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). HAK vozače poziva na oprez i zbog uočenog predmeta na kolniku na autocesti A3 između čvora Ivanić Grad i naplatne postaje Zagreb-Istok u smjeru Bregane.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Zbog magle, ponegdje vrlo guste, vidljivost je mjestimice smanjena na cestama u unutrašnjosti. HAK vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog vode na kolniku zatvorene su pojedine državne, županijske i lokalne ceste u Karlovačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji.