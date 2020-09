Nježni i osjetljivi, ali uvijek spremni za igru i nepodopštine

Dugogodišnja borba za dobrobit pitomih vretica, tvorova, donijela je mali pomak u Zakonu o zaštiti životinja - konačno je zabranjena njihova prodaja u pet-shopovima. Zaslužna za to je i Udruga ljubitelja tvorova - Tvorum. Što bi sve trebalo znati i prije nego što odlučite da želite tvora za kućnog ljlubimca, objašnjava upravo predsjednica udruge Tvorum.

– Slatka njuškica, bistre bademaste oči, male okruglaste meke uši, tihe šapice i duguljasta linija tijela simpatični su paketić u kojem dolazi svaki tvor. Jednom kad čovjek padne pred tim šarmom i pomisli kako je to idealan kućni ljubimac za njega, život se okreće naglavačke. Tvorovi su inteligentni, znatiželjni i dinamični mali mesožderi iz porodice kuna i lasica, a karakter im je upravo takav – karakterno velike zvjerčice uvijek spremne na nepodopštine i igru, a istovremeno nježne i osjetljive – kaže Petra Logožar Mlinarić.

Pitomi tvor, pitoma vretica ili narodski često pogrešno rečeno i afrički tvor divan je ljubimac onima koji su spremni prilagoditi svoj životni stil novom članu obitelji, ističe Petra. Kao i sa svakim drugim novim članom obitelji i s ovim malim dlakavim mesožderom dolaze promjene. S obzirom na znatiželjnu, inteligentnu i upornu narav, treba zaštititi mjesta na koja se u kući tvor može zavući i ozlijediti se.

– U idealnom slučaju tvorovi bi već od uzgajivača trebali doći cijepljeni protiv štenećaka i očišćeni od parazita (unutarnjih i vanjskih), no to u pravilu u Hrvatskoj nije slučaj. Adekvatno cjepivo protiv te smrtonosne bolesti treba primiti u dobi od punih 8 tjedana, nakon 4 tjedna ponovno, a zatim svakih godinu dana. Kako se radi o mesožderu, najprimjerenija prehrana je upravo mesna, s balansiranim omjerima mesa, kostiju i organa. Najčešće hranimo tvorove sirovom zečetinom, prepelicom, piletinom, puretinom, nekim vrstama crvenog mesa, a ne dajemo svinjetinu radi opasnosti od pseudorabiesa. Svježa voda treba im stalno biti na raspolaganju. Iako spavaju dvadesetak sati na dan, nešto manje kad su mlađi, tvorovi ostatak vremena kad su budni traže aktivnu igru pri čemu treba voditi računa o prikladnim igračkama koje ne mogu sažvakati i naštetiti sami sebi – objašnjava P. Ložogar Mlinarić. Tvorovi obožavaju provlačenje kroz cijevi, igranje skrivača i pospremanje stvari u kartonske kutije. Većina voli krasti sve na što naiđu, od obuće, čarapa, ključeva i drugih sitnica. Uglavnom ih pospremaju na skrovita mjesta (iza namještaja, u kutije).

Foto: Udruga Tvorum Ayasha i Grizmo u carstvu snova

– Kako se ne bi zakačili noktićima, koji brzo rastu i ne mogu ih uvući poput maca, nokte im treba rezati svakih 10 do 14 dana. I uši im možete sami čistiti, a sve to vlasnici mogu naučiti na radionicama Udruge. Zdravstveno gledajući, osim cijepljenja važna je i kastracija. Apsolutno se zalažemo za kiruršku ili kemijsku kastraciju tvorova koji se drže kao ljubimci s obzirom na to da je genetski bazen mali, što je uzrokovalo niz problema populacije koja posljednjih 10-ak godina sve češće obolijeva od raznih vrsta tumora i/ili deformacija, a sve je direktna posljedica parenja srodnika. Kastracija u slučaju tvorova zaista spašava živote – ističe predsjednica udruge Tvorum.

I ženski i muški tvorovi kastriraju se s 9 mjeseci života kako bi se u potpunosti razvili, prerana kastracija izaziva bolest nadbubrežne žlijezde. Analne vrećice se ne vade, osim kad je životinjica sklona upalama, pa je kirurški zahvat jedino u tom slučaju preporučen. Kad tvor napuni tri godine života treba ga odvesti na prvi sistematski pregled kod veterinara koji ima iskustva i dobar je dijagnostičar. Kompletan sistematski pregled radi se jednom godišnje i uključuje i kardiološku obradu, vađenje krvi i eventualno druge pretrage za koje stručan veterinar odredi da su potrebne. Uz već standardno pitanje o smradu tvorova, a imaju specifičan miris, kao i većina ljubimaca, čest upit je i onaj o ugrizima. Tvor koji je socijaliziran može u novom domu u igri lagano gricnuti vlasnika. Ugriz koji je bolan za vlasnika posljedica je izostanka socijalizacije, odnosno lošeg ili nikakvog kontakta s čovjekom od najranije dobi tvora. Novim ‘tvoroentuzijastima’ Petra daje i nekoliko savjeta:

– Ako ne udomljavate tvora već ga kupujete od uzgajivača, obratite pažnju na nekoliko stvari. Tvorovi se odvajaju od majke u dobi od punih 9 tjedana, do tada trebaju boraviti uz nju kako bi se privela kraju rana socijalizacija. Važno je da posjetite tvora. Adekvatna dob za upoznavanje s vašim budućim ljubimcem jest otprilike 6 tjedana, tada ih još štiti imunitet cijepljene majke - ako vam to nije omogućeno, imajte razloga posumnjati u uvjete u kojima životinjica boravi. Kad stignete u posjet bitno je da je prostor adekvatan, čist, uredan, a tvorovi zdravi, njegovane i čiste dlake, očiju i nosa bez iscjetka, čistih ušiju, razvijeni sukladno dobi te socijalizirani. Upitajte o prehrani, veterinarskom pregledu, zatražite na uvid Putovnice za kućnog ljubimca roditelja. Upute koje biste trebali dobiti su u pisanom obliku, obuhvaćaju prehranu, zdravlje, ponašanje, navikavanje i sve ostale važne informacije o tvoru, uključujući i porijeklo i podatke roditelja. Svaki moralan uzgajivač trebao bi, iako zakon to još uvijek ne nalaže, prodati tvorića koji je dobio prvo cjepivo protiv štenećaka, te je mikročipiran. Tvora možete i udomiti, Tvorum uvijek ima nekoliko tvorova na trajnoj skrbi. To su tvorovi koji su radi svojeg zdravstvenog stanja i dobi neudomljivi, a obično svake jeseni bude poplava neželjenih životinja kojima Udruga traži nove zauvijek domove. Svi tvorovi koji su na skrbi Tvoruma cijepljeni su, očišćeni od parazita, mikročipirani, veterinarski sistematski pregledani, naviknuti na adekvatnu sirovu ili najmanje grain free prehranu suhom hranom za mačke te su socijalizirani. To je nužni minimum koji bi svatko trebao pružiti tvoru. Kao i svaki ljubimac, tvor ukrade srce svojem čovjeku, ali preko 15 godina iskustva života s tvorovima i 10 godina volontiranja na čelu udruge koja se bavi napuštenima, zanemarenima, odbačenima i zaboravljenima, odgovorno tvrdim da su meni sa srcem odnijeli i dušu.