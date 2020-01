Majka joj platila vjenčanje iz snova pa joj ukrala muža na medenom mjesecu

Žena čiji je muž na kraju završio s njezinom vlastitom majkom kaže kako joj nikada neće moći u potpunosti oprostiti jer joj je otela muža i potom imala s njim dijete.

Lauren Wall imala je samo 19 godina kad se udala za Paula Whitea, a njezina majka Julie, kojoj je tada bilo 38 godina, platila im je vjenčanje iz snova vrijedno 15.000 funti. Lauren je bila toliko zahvalna na tome da ju je povela sa sobom na medeni mjesec.

No, samo osam tjedana kasnije njezin muž Paul iselio se iz njihovog doma, a njezina majka je devet mjeseci kasnije rodila njegova dijete te je objavila kako su oni sada zajedno.

- Paul se uvijek super slagao s mamom. Nikad mi to nije bilo čudno jer je ona njegova punica i bio je samo prijateljski nastrojen. Često su se zajedno smijali i nisam mislila da trebam biti zabrinuta oko toga. Tko bi bio? Jedva sam čekala da krenemo u zajednički život no tinta se jedva osušila na našem vjenčanom listu kad se Paul promijenio - kazala je Lauren, prenosi Daily Mail.

On je postao jako zaštitnički nastrojen kad je riječ o njegovom mobitelu, a samo četiri tjedna kasnije njezina sestra koja je koristila mobitel njihove majke otkrila poruke između Julie i Paula.

Njezina majka negirala je da se išta događa, te joj je rekla kako je luda.

- Kad sam sve otkrila Paulu, on je problijedio i odbio je dopustiti mi da pogledam njegov mobitel - kazala je Lauren.

Nekoliko dana kasnije, Paul je skinuo svoj vjenčani prsten i napustio Lauren i njihovu sedmomjesečnu kćer. Kad je čula da je počeo živjeti s njezinom mamom, kazala je kako nije mogla vjerovati da bi dvoje ljudi koje je najviše na svijetu voljela i vjerovala da bi joj to učinili.

- To je bolesno. To je jedna od najgorih stvari koje majka može učiniti svojoj kćeri. Paul je možda bio kukavica, ali ona je moja mama. Ona bi trebala voljeti me i štiti iznad svih ostalih.

Lauren se prisjetila da je vidjela Julie kako hoda ulicom kad su krenule prve glasine o tome da njezin muž živi s njom. Njezina mama je bila vidljivo trudna.

- Vidjela sam je na ulici i primijetila da je trudna, nisam mogla doći k sebi. Ona je stavila ruku na trbuh i rekla mi kako je to cista. Bilo mi je tako loše, otišla sam doma i uništila sve fotografije mojeg i Paulovog vjenčanja.

Samo devet mjeseci nakon što ju je Paul napustio, Julie je rodila njegovo dijete.

- Pokušala je tvrditi kako je otac djeteta netko drugi, ali znala sam istinu. Paul i mama otkrili su da su par tog ljeta i moj svijet se srušio - ispričala je Lauren.

Paul se na kraju vjenčao s Julie, a sama Lauren je bila na svadbi i to zbog svoje kćeri koju ima s Paulom. Lauren je ispričala medijima kako se njezina mama ispričala i kako imaju nekakav odnos, no se Paul nikad nije ni ispričao.