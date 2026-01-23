Njemački špijuni ovako su prisluškivali glavnog njemačkog saveznika Baracka Obamu

Tajne službe prisluškuju sve zato što to - mogu. Mete državnih špijuna najprije su neprijateljske države, ali često i saveznici, partnerske zemlje. Veliku buru u javnosti svojevremeno je podiglo otkriće da je tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel bila prisluškivana od američkih tajnih službi iz zgrade američkog veleposlanstva u Berlinu, nedaleko od kancelarkina ureda u Bundestagu. Kasnije se uspostavilo da je i njemačka Savezna obavještajna služba - Bundesnachrichtendienst (BND) prisluškivala američkog predsjednika Baracka Obamu. Holger Stark, zamjenik glavnog urednika "Die Zeita", otkriva detalje prisluškivanja Obame u svojoj knjizi "The Grown Country: Germany Without America – A Historic Opportunity" (Sazrela zemlja: Njemačka bez Amerike – povijesna prilika).

U emisiji "Markus Lanz", na pitanje voditelja je li BND doista prisluškivao Obamu, Stark je odgovorio: "Da, kad god je mogao. Ali nije mogao u Washingtonu. No, Barack Obama mogao je biti prisluškivan kada je bio u Air Force One-u, američkom predsjedničkom avionu."

Prema Starku, zračne komunikacije ponekad su bile nedovoljno šifrirane ili uopće nisu bile šifrirane, prenosi Focus.de. „A BND je znao koje frekvencije Amerikanci koriste za odašiljanje iz Air Force One. To je deset ili dvanaest frekvencija. A BND ih je nadzirao", rekao je Stark. Kad god je Obamin zrakoplov bio u zraku i vodili su se razgovori, „BND je bio tamo“, rekao je Stark.

