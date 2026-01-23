Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUŠAMO TE; AMERIČKI PRIJATELJU!

Njemački špijuni ovako su prisluškivali glavnog njemačkog saveznika Baracka Obamu

Atmosfera na G7 summitu za vrijeme Trumpa i Obame
Michael Kappeler/DPA
Autor
Antonio Mandir
23.01.2026.
u 11:20

Tadašnji američki predsjednik Barack Obama prisluškivan je od BND-a u Air Force One-u, američkom predsjedničkom avionu

Tajne službe prisluškuju sve zato što to - mogu. Mete državnih špijuna najprije su neprijateljske države, ali često i saveznici, partnerske zemlje.  Veliku buru u javnosti svojevremeno je podiglo otkriće da je tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel bila prisluškivana od američkih tajnih službi iz zgrade američkog veleposlanstva u Berlinu, nedaleko od kancelarkina ureda u Bundestagu. Kasnije se uspostavilo da je i njemačka Savezna obavještajna služba - Bundesnachrichtendienst (BND) prisluškivala američkog predsjednika Baracka Obamu. Holger Stark, zamjenik glavnog urednika "Die Zeita", otkriva detalje prisluškivanja Obame u svojoj knjizi "The Grown Country: Germany Without America – A Historic Opportunity" (Sazrela zemlja: Njemačka bez Amerike – povijesna prilika).
U emisiji "Markus Lanz", na pitanje voditelja je li BND doista prisluškivao Obamu, Stark je odgovorio: "Da, kad god je mogao.  Ali nije mogao u Washingtonu. No, Barack Obama mogao je biti prisluškivan kada je bio u Air Force One-u, američkom predsjedničkom avionu."

Prema Starku, zračne komunikacije ponekad su bile nedovoljno šifrirane ili uopće nisu bile šifrirane, prenosi Focus.de. „A BND je znao koje frekvencije Amerikanci koriste za odašiljanje iz Air Force One. To je deset ili dvanaest frekvencija. A BND ih je nadzirao", rekao je Stark. Kad god je Obamin zrakoplov bio u zraku i vodili su se razgovori, „BND je bio tamo“, rekao je Stark.
 

Ključne riječi
špijuni SAD Njemačka bnd Barack Obama

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!