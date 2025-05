Njemački kancelar Merz uputio jasnu poruku Trumpu i ostalima: 'Ne miješajte se'

Novi njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je Sjedinjene Američke Države da se „ne miješaju“ u unutarnju politiku njegove zemlje nakon što je krajnje desna stranka AfD dobila snažnu potporu od saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi The Guardian.

Merz, 69-godišnji konzervativac koji je danas preuzeo vodstvo najvećeg europskog gospodarstva, najavio je kako će u četvrtak razgovarati telefonom s Donaldom Trumpom. Na parlamentarnim izborima u veljači, savez CDU/CSU pod Merzovim vodstvom pobijedio je, dok je Alternativa za Njemačku (AfD), poznata po svom antiimigrantskom stavu, ostvarila povijesni rezultat osvajanjem više od 20% glasova i plasmanom na drugo mjesto. Tijekom kampanje, AfD je dobio značajnu podršku utjecajnih američkih figura poput Elona Muska i potpredsjednika SAD-a JD-a Vancea, što je izazvalo zabrinutost u Berlinu. Potpredsjednik SAD-a JD Vance također je na mreži X poručio: „Zapad je zajedno srušio Berlinski zid. A sada je ponovno izgrađen – ne od strane Sovjeta ni Rusa, već od njemačkog establišmenta.“ Elon Musk je sudjelovao virtualno na skupu AfD-a u siječnju, poručivši prisutnima: „Vi ste najbolja nada za Njemačku.“

The AfD is the most popular party in Germany, and by far the most representative of East Germany. Now the bureaucrats try to destroy it.



The West tore down the Berlin Wall together. And it has been rebuilt—not by the Soviets or the Russians, but by the German establishment. https://t.co/Un6suHtSNJ