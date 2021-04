Europska komisija: Krenula isporuka cjepiva Johnson &Johnson državama članicama

Johnson & Johnson je u ponedjeljak počeo državama Europske unije dostavljati svoje cjepivo protiv covida-19 u jednoj dozi, objavio je zastupnik Europskog parlamenta. Vrlo brzo nakon toga vijest je potvrdila i Europska komisija. Navode kako se očekuje da će američka kompanija trebala do kraja lipnja isporučiti 50 do 55 milijuna doza.

- Prve doze već od danas idu prema državama članicama - rekao je glasnogovornik Europske komisije na konferenciji za medije, piše Economic Times.

Tvrtka je prvotno planirala započeti dostavu cjepiva početkom travnja, no to je odgođeno zbog poteškoća u proizvodnji, prenosi Reuters.

„Johnson & Johnson je danas započeo slati pošiljke cjepiva EU-u“, objavio je Peter Liese, eurozastupnik iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU) njemačke kancelarke Angele Merkel.

