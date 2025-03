Njemačka želi učiniti nešto o čemu se dosad nije ni razmišljalo? 'Nuklearnu prijetnju Rusije moramo shvatiti ozbiljno'

Europska sigurnosna arhitektura, desetljećima građena na čvrstom transatlantskom savezništvu, našla se na neočekivanom ispitu. Izjave bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojima dovodi u pitanje američku predanost NATO savezu, pokrenule su lavinu rasprava o budućnosti europske obrane, a u središtu te debate našla se – Njemačka. Pitanje koje se donedavno činilo nezamislivim, sada odjekuje hodnicima moći u Berlinu: treba li Njemačka, usprkos svojoj povijesti i strogim međunarodnim ugovorima, razmotriti opciju nuklearnog naoružanja?

Ova kontroverzna ideja, koju je, prema pisanju The Wall Street Journal, potaknuo i Friedrich Merz, potencijalni budući njemački kancelar, izaziva duboke podjele u njemačkom društvu i političkom spektru. Merz je, naime, sugerirao razgovore o proširenju francuskog i britanskog nuklearnog arsenala kako bi se osigurala zaštita cijele Europe. Međutim, ta je ideja samo vrh ledenog brijega u kompleksnoj i emocionalno nabijenoj raspravi koja se vodi u Njemačkoj.

- Mi Europljani ovu nuklearnu prijetnju moramo shvatiti ozbiljno i suočiti se s njom nuklearnim odvraćanjem. Do sada je to osiguravao SAD, a sada razgovaramo možemo li to organizirati na europskoj razini, s Francuskom i Velikom Britanijom - smatra Thomas Silberhorn, njemački konzervativni zastupnik i stručnjak za vanjsku politiku.

S jedne strane, zagovornici jačanja europske obrambene autonomije, potaknuti Trumpovim izjavama i ruskom agresijom na Ukrajinu, vide ovo kao nužan korak u osiguravanju europske sigurnosti. Smatraju da Europa, a posebno Njemačka kao njena najjača ekonomija, mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.

S druge strane, protivnici nuklearnog naoružanja Njemačke, pozivajući se na Ugovor o neširenju nuklearnog oružja i Ugovor o ujedinjenju Njemačke, upozoravaju na opasnosti takvog poteza. Ističu da bi njemačko nuklearno naoružanje narušilo međunarodni poredak i potaknulo utrku u naoružanju. Čak i unutar same Europske unije, ideja o zajedničkom "crvenom gumbu" nailazi na otpor, s obzirom na nedostatak jedinstvenog zapovjednog lanca.

No, Njemačka nije jedina koja se oslanja na ovu mogućnost. Poljski premijer Donald Tusk izrazio je želju da i Poljska bude dijelom francuskog nuklearnog kišobrana. Već je najavio i stvaranje vojske od 500,000 vojnika, nasuprot trenutnih 200,000, a osim toga je otkrio i kako s Macronom vodi ozbiljne razgovore o premještaju dijela nuklearnog oružja u Poljsku, prenosi Politico.

Njemačka je, nakon ruske invazije na Ukrajinu, pokrenula "Zeitenwende", odnosno povijesni zaokret u svojoj obrambenoj politici, značajno povećavajući ulaganja u vojsku. No, pitanje nuklearnog naoružanja ostaje otvoreno i izaziva žestoke polemike. Stručnjaci upozoravaju da je potrebno ponovno oživjeti razumijevanje nuklearnog odvraćanja, koncepta koji je u Njemačkoj, čini se, pao u zaborav nakon Hladnog rata.

Francuska, koja tradicionalno odbija ideju "proširenog odvraćanja" (gdje bi nuklearna sila pružala zaštitu nenuklearnom savezniku), nudi Njemačkoj dijalog o ovoj temi. Taj bi dijalog, u koji bi se mogla uključiti i Velika Britanija, mogao pomoći u boljem razumijevanju strategija i nuklearnih koncepata.