Njemačka uvodi promjene koje će utjecati na plaće: Evo što se sve mijenja za radnike

Savezna vlada odobrila je prijedlog sveobuhvatne porezne reforme, koja uključuje izmjene u tzv. naknadi za prijevoz na posao (Pendlerpauschale). Od 1. siječnja 2026. zaposlenici će moći primjenjivati jedinstvenu naknadu od 0,38 eura po kilometru, počevši od prvog kilometra jednosmjerne udaljenosti između doma i radnog mjesta. Prijedlog još mora dobiti odobrenje Bundestaga i Bundesrata. Prema procjenama Ministarstva financija, reformom će porezni prihodi biti smanjeni za milijarde eura. Ekološke organizacije ističu da će od reforme najmanje imati koristi radnici s nižim primanjima jer plaćaju malo ili gotovo nikakav porez na dohodak, pa naknada neće donijeti značajnu poreznu olakšicu, piše Fenix.

Trenutno zaposlenici dobivaju 0,30 eura po kilometru za prvih 20 km i 0,38 eura po kilometru od 21. km nadalje. Od 2026. godine, stopa od 0,38 eura primjenjivat će se od prvog kilometra, čime se želi potaknuti i zaposlene s kraćim udaljenostima da iskoriste ovu poreznu olakšicu. Prema Savezu poreznih obveznika, reforma će koristiti svim zaposlenima koji putuju na posao automobilom, biciklom ili javnim prijevozom. Najveću korist imat će oni koji svakodnevno prelaze manje od 21 km, jer su do sada bili ograničeni na nižu stopu naknade.

Primjeri uštede pokazuju koliko bi zaposleni mogli ostvariti promjenom naknade za prijevoz na posao, uz pretpostavku da putuju 220 dana godišnje. Za osobu koja svakodnevno putuje 15 km, stara naknada iznosila je 990 eura, dok bi nova naknada bila 1.254 eura, što znači dodatnu uštedu od 264 eura. Zaposleni s udaljenošću od 20 km imao bi do sada 1.320 eura, a nakon promjene 1.672 eura, što donosi 352 eura uštede. Kod onih koji putuju 30 km, stara naknada je iznosila 2.156 eura, a nova 2.508 eura, također s dodatnom uštedom od 352 eura. Napomena: za udaljenosti iznad 20 km stopa od 0,38 eura po kilometru već se primjenjivala, stoga je maksimalna dodatna porezna olakšica ograničena na 352 eura godišnje.

Primjer s Deutschlandticketom:

Naknada se primjenjuje bez obzira na prijevozno sredstvo, što znači da i putnici vlakom ili autobusom profitiraju.

Godišnja cijena Deutschlandticketa: 58 eura mjesečno × 12 = 696 eura

Porezno priznato: 220 dana × 20 km × 0,38 eura = 1.672 eura

Porezna korist: 976 eura, ovisno o poreznoj stopi

Naknada se ne isplaćuje izravno, već se upisuje u godišnju poreznu prijavu kao poslovni izdatak, što smanjuje oporezivi dohodak i može donijeti stotine eura uštede, ovisno o poreznoj stopi i broju radnih dana. Naknada se obračunava samo za jednosmjernu udaljenost (npr. 20 km u jednom smjeru). Ova promjena posebno će koristiti zaposlenima s kraćim putovanjima na posao, a stvarni iznos uštede ovisit će o osobnoj poreznoj stopi i broju radnih dana godišnje.