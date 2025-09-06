Naši Portali
VJEŽBA ISTOČNOG KRILA

Više od 1000 njemačkih vojnih vozila stiglo je u Litvu

Media day at a Convoy Support Center (CSC)
Foto: MATTHIAS RIETSCHEL/REUTERS
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
06.09.2025.
u 21:51

Trebala bi biti u cijelosti operativna do 2027. godine te imati 5000 vojnika.

Više od 1000 njemačkih vojnih vozila stiglo je u Litvu na velike vježbe na istočnom krilu NATO saveza, javlja u subotu njemačka agencija dpa. Dvama teretnim brodovima prevezena su borbena vozila, oklopna vozila, vojni kamioni i druga oprema te osoblje iz njemačke luke Rostock preko Baltičkog mora do Litve, članice Europske unije i NATO saveza.

Nakon pristizanja u luku Klaipedu, konvoj 37. oklopne pješadijske brigade uputio se prema Pabradeu i drugim litavskim vojnim bazama, priopćio je glasnogovornik njemačke vojske Bundeswehra u subotu. U Litvi, vojska i vozila sudjelovat će u opsežnim vježbama nazvanim Quadriga 2025, usredotočenim na zaštitu baltičke regije u kriznim i ratnim uvjetima.

Litva će postati fokusom vojne uključenosti Bundeswehra u nadolazećim godinama, ističe dpa. Kao odgovor na izmijenjenu sigurnosnu situaciju u Europi i agresivno ponašanje Rusije, 45. oklopna brigada, nazvana Litva, polako se uspostavlja u toj baltičkoj državi. Trebala bi biti u cijelosti operativna do 2027. godine te imati 5000 vojnika. Litva graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom te ruskom saveznicom Bjelorusijom.

Ključne riječi
oklopna vozila vježbe Litva Njemačka

