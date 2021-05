'Nismo nastali u baraci nego u Češkom domu, svatko je od nas na papirić napisao prijedlog...'

Boje neba, boje Dinama. Bio je takav tvrdi, onaj obični sapun, pa i četkica za zube te ručnik. Češalj smeđi, “jednozubac”, iste nijanse i papuče. I britvica se tu našla, nešto toaletnog papira, crveni uteg i jedan stolni čovječe ne ljuti se. Pomno je sve to spakirao Tomislav Tomašević, ali ne da mu, od lipnja, bude pri ruci u novom uredu u Gradskoj upravi.

Kofer je on na poklon donio tadašnjem gradonačelniku Milanu Bandiću na isti taj Trg Stjepana Radića, kojem se sad usrdno nada. Htio ga je “s onim s čim je došao” u Zagreb poslati u Remetinec. Bio je svibanj 2010. kada je tad 28-godišnji predsjednik Zelene akcije Bandiću poručio da “nađe novi posao”, a sve u jeku prosvjeda za Varšavsku, koji su tad trajali već više od tri mjeseca.

HOTO grupa Tomislava Horvatinčića, sjetit će se svatko kome je pamćenje imalo bolje od onog u zlatne ribice, gradila je tad Centar Cvjetni s garažom usred pješačke zone, a upravo Grad bio je taj koji je tri godine prije, izmjenama generalnog urbanističkog plana (GUP), prigodno, ukinuo zabranu gradnje parkirališta pod zemljom u samom središtu metropole. Nije, naravno, Tomašević bio jedini koji se tada digao na noge, danima su to činile stotine pa i tisuće Zagrepčana, koji su u Varšavskoj probdjeli i mnoge noći.

“Čuvanjem” ulice zvali su to tada, u nju su članovi Zelene akcije i Prava na grad dovezli kontejnere u kojima su se mogle dobiti sve potrebne informacije o protestu, organizirali peticiju koju je potpisalo 55 tisuća ljudi, a stigao je i Trojanski konj. Upravo njime prosvjednici su željeli ilustrirati da se nešto što je loše ne može lažno predstavljati kao korisno u budućnosti, kao što je Grad tada tvrdio da će Cvjetni trg tek veleban biti, ali usred noći konj je razbijen kranom i sasječen do triješća, a noćni su “čuvari” Varšavske uhićeni. Tomislav Tomašević bio je među njima, a nije samo on tada isprobao đir maricom.

Teodor Celakoski, Urša Raukar i Vili Matula samo su neki od budućih zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini koji su noćili u policijskim postajama.

Imena su to i glavnih aktera još jednog performansa iz Varšavske, ubacivanja lijesa u garažu, kad je za ulaz u nju rupa već iskopana, kako bi se simbolizirala “smrt javnog interesa”. Bilo je to u proljeće 2011., nakon više od godine dana stalnih prosvjeda i pet godina nakon što je Zelena akcija počela s ukazivanjem na uzurpaciju javnog prostora. Samog Tomaševića u tim je protestima upoznala cijela Hrvatska, dok ga je Zagreb već znao jer čovjek je to koji je upozorio da su Ivici Todoriću gradske vlasti izdale lokacijsku dozvolu za “reprezentativni javni hotel”, kako bi kuću mogao sagraditi u zaštićenoj zelenoj zoni, a pobjednik prvog kruga izbora za gradonačelnika stao je 2010. i uz radnice propalog Kamenskog.

Prije 11 godina Tomašević predvodio prosvjede u Varšavskoj

Iz Kulmerovih dvora preko Varšavske put ga je odnio na Cambridge, a da se politikom neće baviti samo kroz prizmu aktivizma, Tomašević je odlučio 2017. Na Jakuševcu platforma Zagreb je naš! najavila je borbu za Skupštinu zabivši svoju zastavu u otpad “na najvišem i najvećem zagrebačkom brdu južno od Save”. Trudio se Tomašević, koji je i tad bio kandidat za čelnu gradsku poziciju, trudile su se i Urša Raukar te Danijela Dolenec, koje su mu trebale biti zamjenice, ali ankete su u početku bile nemilosrdne.

Zagreb je naš! svrstavala su istraživanja pod “ostale”, dajući im manje od jedan posto šanse za gradski parlament. Sve do pred same izbore, kad je postalo jasno da će u sljedeće četiri godine aktivisti ipak biti faktor. U Spunku podno Nacionalne i sveučilišne knjižnice slavila su se četiri dobivena skupštinska mandata 21. svibnja 2017.

– Drago nam je da su građani i birači prepoznali naš rad, što dokazuje da smo uspjeli nametnuti teme upravo važne građanima. Prema onome kako sada stvari stoje, čini mi se da je Bandićeva era u Zagrebu ozbiljno načeta. Što više delegata iz naše koalicije uđe u Skupštinu, to znači da ćemo lakše uspijevati nametati one teme koje su građanima najbitnije; od kvalitetnijeg gospodarenja otpadom do upravljanja komunalnim uslugama koje bi trebale ostati u javnim rukama – za Večernjak rekla je tada Danijela Dolenec, koja u Skupštini nije bila, ali ušao je Tomašević kao predstavnik Zagreb je naš!, Rada Borić iz Nove ljevice, Mate Kapović iz Radničke fronte te Iva Kvakić iz stranke Za grad.

“Ni kotec niste napravili”

Početna postava nije dočekala i kraj svojih mandata jer se Radnička fronta odlučila za rotirajuće zastupništvo pa je priliku za dokazivanje u Ćirilometodskoj dala više svojih članova, dok je Iva Kvakić, osim konstituirajuće sjednice, odradila još dvije prije nego što je zatražila zamjenu. Nije u proteklom mandatu zeleno-lijevoj koaliciji, kako su nazvali svoj blok zastupnika, bilo lako, ali da su bili dobra oporba, ne može im se osporiti.

– Ni kotec niste napravili u životu, a dijelite lekcije. Kako ste krenuli, najmanje pola vaših zastupnika će do kraja mandata prijeći u Klub Stranke rada i solidarnosti. Inače, vi ste divan čovjek. Vi ne možete ničim plijeniti u životu nego sistemom Boško Buha. Vi jeste, u biti, Boško Buha, samo je vrijeme Boška Buhe prošlo. Poštedite ovaj skup i mene te drečeče frazeologije i frazetina.

Tko vam daje za to pravo? – odgovarao je ovako, redovito, Milan Bandić na Tomaševićeva pitanja na Gornjem gradu, a ništa bolje nije prolazio zastupnik ni kod pojedinih kolega.

Prvo, jer nije bio za promjenu imena Trga maršala Tita, a onda i jer je spomenuo političku trgovinu i Dinamo u istom kontekstu. Zasmetalo je to Davorinu Karačiću, tadašnjem predstavniku Neovisnih za Hrvatsku, koji mu je rekao da je “mali klošar”, a onda ga pozvao ispod Domovinskog mosta. Rekao mu je da može povesti i frenda. Ili dva. Da ne zna što se radi ispod baš tog specificiranog Domovinskog mosta, kasnije je pojašnjavao Tomašević, a s Karačićem se dalje bavio nije jer, kako je pojasnio, da tuži svakoga zbog nečeg što mu je rekao, u životu bi se onda bavio samo time.

A kad smo kod toga čime se bavi ili ne, bilo je to, među ostalim, i stvaranje platforme Možemo! U veljači 2019. predstavila je ekipa svoj inicijativni odbor od 26 članova, kao i ideju da se kandidiraju na europskim, a potom i parlamentarnim izborima.

– Teme kojima ćemo se baviti usmjerene su na novi razvoj, temeljen na ulaganjima u obrazovanje i znanost, zelenoj industriji, obnovljivim izvorima energije, lokalno usmjerenom razvoju i održivoj poljoprivredi. To je razvoj koji ide na smanjenje nejednakosti među ljudima u ovoj zemlji koje su postale neizdržive – rekao je tada Tomašević, pa pojasnio kako inicijativni odbor platforme čine aktivni građani i članovi lokalnih inicijativa te nezavisnih lista iz cijele Hrvatske.

Odnosno, u spomenutom odboru 26 je bilo aktivista i lijevo orijentiranih političara, a uglavnom su dolazili iz Zagreb je naš!, dok su uključivali i druge neovisne pokrete.

Sama stranka Možemo! osnovana je 10. veljače iste te 2019., a na osnivačkoj skupštini definirano je da službeni predsjednik ne postoji, već njegovu funkciju obnašaju dvoje koordinatora; Sandra Benčić i Teodor Celakoski. Na europskim izborima očekivali su barem jedan mandat, ali osvojili su manje od dva posto glasova. Pomalo ih je to iznenadilo, ali ne kao lanjski parlamentarni izbori, na koje Možemo! ide sa Zagreb je naš!, Novom ljevicom, Radničkom frontom, ORaH-om i Za grad te odnosi čak sedam mandata.

S Radničkom se frontom razilaze nešto kasnije pa zeleno-lijevi saborski blok sad ima šest zastupnika. A kako se platforma, pa zatim i stranka uopće stvarala, pitali smo Sandru Benčić, koordinatoricu Možemo! i saborsku zastupnicu.

Je li se Možemo! dogovarao u kafiću, kod nekog doma, u parku, kako je to izgledalo?

– Nema jednog posebnog događaja koji se veže uz naše osnivanje, to je bio proces koji je trajao šest-sedam mjeseci, od prvih razgovora do osnivačke skupštine – govori Sandra Benčić pojašnjavajući kako su se sastanci uglavnom održavali kako bi se usuglasile vrijednosti, ali i sam cilj platforme.

– Puno vremena proveli smo u razgovoru jer smo željeli čuti sva mišljenja do kojih nam je stalo i sva mišljenja ljudi kojima je stalo. Gledali smo i kako pomiriti koncept otvorene platforme da ljudi mogu u njoj sudjelovati, a opet da možemo registrirati stranku, što nam je bilo potrebno za izbore – pojašnjava nam S. Benčić pa otkriva da se odmah radio i sam program.

Dobro, kažemo, ali negdje se to sve moralo događati. Kao HDZ i njihova baraka, primjerice.

– Ma naravno. Nije bila baraka, naši sastanci bili su u Češkom domu, ondje bi došao cijeli inicijativni odbor, a kako je to dosta ljudi, morali smo imati veću dvoranu – kaže nam koordinatorica Možemo!, a mi pitamo i kako su sastanci tekli.

Je li bilo problema?

– Dosta prirodno je sve to bilo, suradnja je bila odlična jer svi smo, više-manje, već bili unutar platforme Zagreb je naš. Ja nisam bila aktivna na izborima 2017. jer sam tada još radila u Centru za mirovne studije, a kad sam zaključila da se želim više politički aktivirati, dala sam otkaz. Sama platforma Zagreb je naš bila je naša idejna podloga, imali smo inspiraciju i ideje, znali smo da se dio ljudi preklapa, ali željeli smo to proširiti na način da u inicijativnom odboru imamo i ljude koji nisu iz Zagreb je naš, ljude za nacionalnu platformu – kaže Sandra Benčić.

A jesu li se nadali da će ući u Sabor sa sedam ljudi, ni godinu i pol nakon osnivanja Možemo!?

Bliski s Barcelona en Comu

– Ima kod nas optimista, ima i realista, ali osobno, nisam računala na takav uspjeh. S time da nije nama ni ultimatum bio da odmah uspijemo, išli smo na to da uspijemo integrirati zeleno-lijevu politiku, ali ne u smislu reprezentativnosti. Željeli smo širiti bazu, znali smo da nas čeka dugotrajan rad, ali bili smo uvjereni da će uspjeh kad-tad doći. Da će to kad-tad biti tako brzo, nije mi se činilo vjerojatno – govori saborska zastupnica, koju pitamo i kako je ime Možemo! uopće nastalo.

Ima li veze sa španjolskim Podemosom, što se prevodi upravo kao “možemo”, strankom koja je u zemlji sapunica nastala također iz aktivizma. Točnije, iz serije prosvjeda koji su se odvijali od 2011., nakon što je Španjolsku pogodila teška globalna recesija, a mahom mladi ljudi, nezadovoljni postojećim društveno-ekonomskim stanjem, izašli na ulice.

Barcelona en Comu nam je više bio inspiracija, odnosno način kako su nastali iz pokreta koji se bavio žrtvama kreditne politike i politikama stanovanja – kaže S. Benčić, a i Tomislav Tomašević se, u svojoj biografiji, pohvalio susretom 2017. upravo s gradonačelnicom Barcelone Adom Colau, čelnicom spomenute španjolske stranke, s kojom se družio tada na međunarodnoj konferenciji Fearless Cities.

Zašto onda ne, umjesto Možemo!, Zagreb zajedno, ako već prevodimo?

– Nismo se vodili stranim imenima, birali smo “radioničarski”. Odnosno, svatko je dao svoj prijedlog s obrazloženjem, a ostali su ocjenjivali. Prijedlog s najvišom ocjenom smo i zadržali – kaže nam naša sugovornica, pa dodaje kako su odmah shvatili da je njihov odabir Možemo! imenom isto što i Podemos. Nije im to bilo posve po volji, ističe, ali čitav proces biranja nisu željeli odbaciti.

– Nismo htjeli da ispada kao da kopiramo, a opet, pomislili smo, pa naradismo se, nek’ bude kako je ispalo – kaže Sandra Benčić. Poveznica s Podemos, govori, i ne smeta im toliko. Isto je, kaže, artikulacija zelena. A tko je bio taj tko je predložio baš Možemo!, pitamo.

Bilo nas je četrdesetak

– Da vam sad kažem, vjerojatno bih slagala. Bilo nas je četrdesetak, svatko je imao ideju, jednostavno se ne sjećam. Ali moguće da je bio baš netko od naših istaknutijih lica – kaže nam koordinatorica stranke. A upravo ta spomenuta istaknutija lica jedno uz drugo stoje još od prosvjeda u Varšavskoj s početka naše priče. Kako, zanima nas.

– To što nitko nije otišao, rezultat je dobrog načina organiziranja. Pravo na grad i Zelena akcija već su te prvotne prosvjede odlično osmislili, a na čemu god Teo Celakoski radi, to se nije raspalo. Važno je da stvari sazriju, a onda i ljudi s njima. Kod nas je ostala inicijalna skupina sa zajedničkom borbom – kaže Sandra Benčić.

Sandra Benčić iz Možemo: Zagreb više neće biti HDZ-ov i Škorin bankomat. Vidi se da ga nije briga za grad

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A borbu će Možemo! sad nastaviti i u drugom krugu za izbor zagrebačkog gradonačelnika, u kojem Tomislava Tomaševića čeka Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta. U pobjedu u lijevom taboru vjeruju jer, kažu, metropola je zrela za promjenu. Da možda i jest tako pokazuje i statistika prošlih i ovih lokalnih izbora, jer Tomaševića je 2017. za čelnog čovjeka glavnog grada htjelo nešto manje od 13 tisuća ljudi, a u prvom krugu bio je odabir gotovo 150 tisuća Zagrepčana.

Možemo! je osvojio i 16 od 17 gradskih četvrti, kao i 23 mjesta u Skupštini, što će im uvelike olakšati vladanje gradom. Za većinu u gradskom parlamentu dovoljna im je tek jedna koalicijska ruka, a imat će ih, vrlo vjerojatno, pet, koje će naći među zastupnicima SDP-a. Sve to, naravno, potvrdi li Tomašević dominaciju i za tjedan dana.

– Bilo bi dobro da je sve riješeno u prvom krugu jer bismo izbjegli još dva tjedna kampanje koja je pred kraj bila izuzetno prljava. Možda bismo uštedjeli u proračunu, a naša koalicija imala bi priliku pripremiti se za preuzimanje grada – rekla je Rada Borić iz Nove ljevice još u izbornoj noći, dok je kandidat za zamjenika gradonačelnika Luka Korlaet potvrdio ono što su još prije četiri godine rekli Tomašević i potencijalna dogradonačelnica Danijela Dolenec, koja se za tu funkciju natjecala i 2017. “Dosta smo sjedili na podu, sad ćemo u Skupštini”, dvojka je istaknula tada.

– Imamo iskustvo aktivizma, ali ovo je sad ulazak u politiku, na novu razinu bavljenja gradom i državom, i sve što radimo shvaćamo jako ozbiljno. Naš aktivistički pedigre je dobrodošao, mi smo jednom nogom i dalje na ulici, osluškujemo bilo građana i građanki te očekujemo i njihovu participaciju. S druge strane, vrlo dobro poznajemo mehanizme i gradske i državne politike, tako da je taj naš poluaktivistički habitus ono što sad treba i ovom gradu i ovoj državi – podastro je kvalifikacije tima Možemo! Korlaet i odmah i najavio što se za Zagreb planira.

Petnaestominutni grad

– U našem programu stvari smo podijelili na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne. Ako me pitate što se može napraviti u jednom mandatu, mislim da možemo započeti transformaciju grada po uzoru na “petnaestominutni grad”, što je sintagma koju je skovala pariška gradonačelnica, a znači da svaki dio grada ima sve potrebno za život unutar 15 minuta hoda. Dakle, dječji vrtić, školu, prostor za izvanškolske aktivnosti, park, igralište, ambulantu... Gotovo je s velikim gestama, fontanama i spomenicima. To nas ne zanima. Zanima nas kvalitetan život u svakoj gradskoj četvrti, u svakom gradskom naselju. Zalagat ćemo se za podizanje društvenog standarda gradnjom zgrada društvenog standarda; vrtića i osnovnih škola, a projekti za to dobrim su dijelom već napravljeni, samo treba ugovoriti njihovu gradnju. Također, čeka nas poboljšanje prometa u gradu proširenjem biciklističkih staza i uvođenjem novih tramvajskih trasa, rješenje parkinga i gradnja garaža na rubu centra te garaža za stanare u stanarskim blokovima. Tu je i ozelenjavanje grada. Otpad nam je također važna stvar. Tomislav Tomašević rekao je prije četiri godine da bitka za Zagreb počinje na Jakuševcu. Zato, čeka nas sanacija i zatvaranje Jakuševca i sasvim nova koncepcija gospodarenja otpadom. Gorući problem, i onaj aktualni, a bit će i kronični u oba mandata, obnova je od potresa koja nije počela već više od godinu dana. A to se dogodilo najviše zbog šuma u komunikaciji između Grada, Fonda za obnovu i Ministarstva graditeljstva. Taj komunikacijski kanal mora se otvoriti. Moramo početi s obnovom sredstvima koja su nam na raspolaganju, ne bismo li podigli moral građana i spriječili depopulaciju Donjega grada – kazao je Korlaet.

Drugi krug Možemo! ne očekuje samo u Zagrebu, već i u Pazinu, gdje će Suzana Jašić za tjedan dana pokušati pobijediti IDS-ovca Renata Krulčića, a u vijeća i skupštine ušla je stranka u svim gradovima i županijama u kojima je i izašla na izbore. Split, Rijeka, Osijek, Pula, Karlovac, Dubrovnik, Pazin i Korčula gradovi su u kojima će Možemo! sudjelovati u vlasti, baš kao i u skupštinama Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Kako će na sjednice dolaziti, vidjet ćemo kad se vijeća konstituiraju, a Tomislav Tomašević već je najavio da će on na posao biciklom i time raspametio naciju.

– Korištenje službenih automobila skresat ćemo, koristit ću ga samo ako to zbog velike količine obveza bude zahtijevala situacija. U suprotnom ću na posao ići pješice, biciklom ili javnim prijevozom – pojasnio je Tomašević nakon osvajanja prvog kruga kako će dva i pol kilometra od kuće do Trga Stjepana Radića pedalirati na dva kotača.

Gradonačelnik, a na biciklu, u čudu su raspravljale društvene mreže njegovu vožnju od čitavih šest minuta u jednom smjeru, a zanimalo je to narod čak i više od činjenice da je potencijalni prvi čovjek grada najavio da će od sadašnjih pročelnika i direktora gradskih poduzeća tražiti da daju mandate na raspolaganje. Hoće li oni samo tako otići sa sadašnjih pozicija, još se ne izjašnjavaju, ali malo će Tomašević moći kad je pitanju njihovo smjenjivanje jer u Zakonu o postupku primopredaje vlasti jasno stoji da su “zabranjene kadrovske promjene, osim na dužnostima za koja se, sukladno zakonu, podnosi mandat na raspolaganje”.

Sama ta obveza stavljanja mandata na raspolaganje ne odnosi se, međutim, na službenike koji su postavljeni temeljem natječaja, za što u Gradu tvrde da svi jesu. A pojedinim pročelnicima taj isti “natječajem dobiveni” mandat istječe tek za tri, odnosno četiri godine.

Ivana Kekin iz Nove ljevice pažljiva je u predviđanjima bi li se rezultat iz Zagreba s vremenom mogao preliti i na cijelu zemlju.

– Treba uvijek biti oprezan s takvim projekcijama budućnosti. Mi smo došli do ovdje trudom. Iza nas je ozbiljan, spor, dugotrajan i uporan rad. Tako ćemo i nastaviti. Vidimo da su ljudi prepoznali tko je vodio sadržajnu kampanju, a tko kampanju punu objeda i laži. Zato vjerujem da će se sve to prepoznati i za tri godine na idućim parlamentarnim izborima – rekla je Ivana Kekin.

Tomašević planira preustrojiti gradsku upravu: Spajat ćemo urede