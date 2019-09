'Nisam plaćao alimentaciju jer su mi njemačku plaću uzimali hrvatski kamatari'

Općinski sud u Čakovcu osudio je 24-godišnjaka iz Međimurske županije na šest mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, jer nije redovito plaćao 1800 kuna mjesečne alimentaciju za trogodišnju kćer, čime je počinio kazneno djelo protiv braka, obitelji i djece.

Kćer je zakinuo za preko 23.000 kuna, iako je većinu vremena dobro zarađivao u inozemstvu. No, tvrdi da je Njemačkoj primao plaću koja mu je svakog mjeseca bila "oduzimana na nasilni način". Čim bi je dobio, tvrdi, došli bi do njega ljudi i uzeli svih 1300 eura mjesečno jer se zadužio kod kamatara čija imena ne želi spominjati zbog vlastite sigurnosti. Rekao je da se zadužio zbog "krivih ideja", i to kod hrvatskih kamatara koji su došli k njemu u Njemačku.

Radio je u dvije tvrtke, a u prvoj je dobio otkaz jer su u njegovu ormariću na poslu pronađeni opijati. No, tvrdi da mu je drogu netko podmetnuo i da prilikom testiranja na droge nije bio pozitivan, pa je protiv poslodavca pokrenuo radni spor koji još nije završen. Očekivao je da će u drugoj tvrtki, u kojoj je proglašen tehnološkim viškom, dobiti 12.000 eura otpremnine, no i to se izjalovilo.

Prije povratka u Hrvatsku nekako je uspio je podmiriti sve dugove u Njemačkoj, a ovdje su mu, rekao je, ostali dugovi za uzdržavanje djeteta i 3000 kuna za mobitel. Sud mu nije povjerovao da je u Njemačkoj doslovno radio za kamatare. Od čega je onda živio u Njemačkoj?

Prema odredbama Obiteljskog zakona, dužan je plaćati uzdržavanje za malodobno dijete čak i nauštrb vlastitog uzdržavanja. Za kazneno djelo za koje se teretio propisana je kazna zatvora do tri godine, pa je još dobro prošao.

