NESTABILNO

I za vikend kiša, poznato i gdje. Evo kad kreće razvedravanje

Snježni ugođaj u centru Zagreba
Zvonimir Barisin
VL
Autor
Vecernji.hr
05.12.2025.
u 08:42

Malo kiše moglo bi pasti i sutra. U subotu će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, lokalno malo kiše, osobito tijekom noći i jutra te ponovno krajem dana

U petak će biti promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice uglavnom malo kiše, a u Dalmaciji i poneki pljusak. U prvom dijelu dana lokalno magla, osobito u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu sjeverozapadnjak i bura, u jačanju osobito na sjevernom dijelu. Najviša temperatura zraka od 4 do 9, a na Jadranu od 12 do 16 °C.

Malo kiše moglo bi pasti i sutra. U subotu će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, lokalno malo kiše, osobito tijekom noći i jutra te ponovno krajem dana. Na Jadranu djelomice sunčano. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, a na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša između uglavnom 5 i 9, a na Jadranu od 13 do 17 °C.

"I za vikend će u kopnenom području povremene biti kiše, uglavnom na sjeveru. Krajem nedjelje sa sjeverozapada smanjenje naoblake, pa će ponedjeljak biti sunčaniji i danju manje hladan, ali ujutro gdjegod i maglovit. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverozapadni vjetar. Bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a u nedjelju na jugu Jadrana može pasti malo kiše. Temperatura zraka bez izražene promjene.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Razvedravanje i smirivanje tek od ponedjeljaka.

Snježni ugođaj u centru Zagreba
vremenska prognoza

